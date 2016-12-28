Екатеринбург незаметно преобразился к Новому году (ФОТО)

Публикации за 28.12.16

В прошлом году новогоднее убранство в Екатеринбурге стали замечать уже в октябре. В этом году «преждевременной новогодизации» не случилось – город стал незаметно преображаться к празднику только к концу декабря. Для всех, у кого еще не появилось новогоднего настроения, NDNews.ru публикует фото с улиц Екатеринбурга.

В прошлом за пару месяцев до Нового года магазины оказались усыпаны мишурой, подарками, рождественскими спецпредложениями и так далее. Кто-то заранее ставил елки дома. Так что психологи посчитали, что это может быть признаком всеобщего стресса в обществе. Об этом NDNews.ru разговаривал с экспертами.

В этом году Новый год, напротив, подкрался незаметно. И, хотя администрация Екатеринбурга издала распоряжение, в котором просила предпринимателей украсить территории в срок до 1 декабря, гирлянды, елки и новогодние атрибуты стали появляться на улицах лишь в последние пару недель года. Как сейчас выглядит предновогодний город, запечатлел фотокорреспондент NDNews.ru Семен Саливанчук.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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