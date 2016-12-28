Крупнейший производитель сыров на Урале подал заявление на ликвидацию

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Один из крупнейших производителей и поставщиков сырной продукции в Свердловской области, ТД «Сыробогатов», подал заявление на ликвидацию. О причинах «управляемого банкротства» ничего не сообщается, но участники рынка считают, что это не более чем смена юрлица.

Торговый дом «Сыробогатов» находится в стадии ликвидации, заявление компания подала в ФНС 5 декабря, 12 декабря в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие изменения. Ликвидатором назначена Ольга Клюкина, которая в 2011 году числилась совладельцем компании. Причины такого решения не раскрываются. В этом году за компанией не числится проигранных исков по долгам, ООО МК «Абсолют» пыталось взыскать с «Сыробогатова» более 300 тысяч рублей, в арбитраже исковое заявление вернули заявителю, однако процесс не завершен, следующее заседание назначено на январь 2017 года.

Тем не менее, не исключено, что речь идет о технической ликвидации – компания сменит одно ООО на другое. «Нередко юридические лица ликвидируются из-за долгов», – цитирует «Коммерсант» управляющего партнера юридической фирмы «Юста Аура» Евгения Дедкова. «На данный момент, согласно картотеке арбитражного суда региона, к «Сыробогатову» имеются иски на 300 тыс. руб. Именно такая сумма является лимитом для того, чтобы запустить банкротство компании», – отметил источник издания в юридических кругах, знакомый с ситуацией.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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