Женщина-пассажир погибла при столкновении «Тойоты» с грузовиком на Серовском тракте

Публикации за 28.12.16

Сегодня на 300 км автодороги Екатеринбург – Серов произошло лобовое столкновение автомобиля «Тойота Рав-4» и грузового автомобиля «Ивеко».

Как сообщает пресс-службе ГИБДД, женщина 1978 г.р., управляя автомобилем «Тойота», выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем. В результате аварии погибла женщина 1951 г.р. – пассажир «Тойоты», которая сидела на пассажирском сидении рядом с водителем. В момент ДТП на заднем сиденье автомобиля находились двое детей: девочка 2 лет и мальчик 12 лет. Девочка находилась в детском кресле.

В грузовом автомобиле, кроме водителя, был еще пассажир.

С места ДТП госпитализированы женщина-водитель «Тойоты», дети и водитель грузового автомобиля.

Серов, Служба информации

Серов. Другие новости 28.12.16

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