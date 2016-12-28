В новогодние каникулы на Среднем Урале сменится расписание электричек

Публикации за 28.12.16

Движение пригородных поездов в Свердловской области меняется на время новогодних праздников. Часть электричек снимут с рейсов, некоторые «Ласточки» прирастут вагонами.

Расписание движения пригородных поездов меняется с 31 декабря до 8 января. «Ласточки» №7062 из Нижнего Тагила пустят сдвоенным составом 31 декабря и со 2 по 6 января, в эти дни скоростная электричка будет курсировать в составе из 10 вагонов, поезд в столицу региона отправляется в 05:34 мск. Зато «Ласточка» №7060, отправляющаяся в 04:01 мск, с 31 декабря по 8 января отменяется вовсе. На одни сутки 1 января отменяются электропоезда «Ласточка» №7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил и №7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург. 7 января пустят дополнительную «Ласточку» в 13:14 (мск).

Кроме того, с 1 по 8 января отменяются рейсы городского электропоезда, курсирующего только по рабочим дням (№7203,7204,7207,7208,7211,7212). В эти же дни не будут курсировать пригородные поезда №6037/6038/6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт Кольцово и №7055/7056 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Кузино.

«Более подробно со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться в пригородных кассах или через мобильное приложение «Пригород». Также информацию о движении поездов и перевозке пассажиров в пригородных поездах (стоимость билетов, льготный проезд, провоз багажа и т.д.) можно уточнять на сайте ОАО «РЖД» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный)», – проинформировали в пресс-службе СвЖД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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