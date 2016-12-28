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Екатеринбург

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Публикации за 28.12.16

Проживание в муниципальных квартирах в Екатеринбурге станет дороже с 1 января

Проживание в муниципальных квартирах в Екатеринбурге станет дороже с 1 января

С 1 января 2017 года в Екатеринбурге изменятся ставки платы за пользование помещениями муниципального жилфонда. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Как передает корреспондент NDNews.ru, за 1 кв м в отдельной квартире съемщики будут платить от 1,55 до 10,34 рублей в зависимости от материала, из которого построен дом. Самые дорогие – дома 1 категории: здания каменные, особо капитальные, с крупнопанельными стенами. За 1 кв. м в кирпичном доме горожане заплатят 8,69 рублей в месяц, в деревянном – 3,31 рублей. Самый низкий тариф – 1,55 рублей – за здания сырцовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, глинобитные, смешанные. В 2016 году на муниципальные квартиры действовали ставки от 1,44 до 9,61 рубля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

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