В Заречном вандалы украли новогоднюю елку во дворе жилого дома (ФОТО)

Публикации за 28.12.16

На Среднем Урале зафиксирован очередной случай воровства новогодней ели.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент на этот раз произошел в «атомном» городе Заречном. По информации в местных пабликах, на днях неизвестные вандалы утащили елку, установленную во дворе многоквартирного дома. «Этож какими сволочами! Нужно быть, чтоб так сделать!!! Хотели для детей сделать праздник и украсить елку, но она и ночи не успела простоять! Вот какой у нас народ! Стыд и позор! Все равно мы найдём кто это сделал, во дворе имеются камеры видионаблюдения», – сообщение такого содержания появилось в сообществе «Палата №6 Заречный» (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.)

Срубили елку

После того, как эта информация появилась в интернете, злоумышленники вернули новогоднюю красавицу и извинились. Воришками оказались подростки, живущие неподалеку. «Хочу сообщить, что есть ещё совесть у людей! На место срубленной елки поставили новую! Всех с наступающими праздниками!», – говорят в том же сообществе.

Вернули елку

Отметим, что подобные случаи на Среднем Урале фиксируются практически ежегодно. Так, ранее житель Первоуральска срубил в черте города голубую ель. Сыщики вышли на преступника по оставленным им же на заснеженных улицах следам. «Он не просто срубил ель и увез, а, не стесняясь, потащил ее волоком по снегу. По следам волочения милиционеры нашли вандала и пришли к нему в квартиру», – поясняли в полиции.

Правоохранителям открыла молодая супруга злоумышленника, ель уже стояла в комнате и была полностью наряжена. Женщина пояснила сыщикам, что ее супруг был пьян и решил порадовать двух своих несовершеннолетних детей. Для этого он взял дома ножовку и отправился за елкой к проходной завода, где он работает прессовщиком. Напротив предприятия и располагается парк.

Задержанным оказался местный житель 1982 года рождения. «Что характерно, у руководства завода он всегда был на хорошем счету. Коллеги были в шоке, когда узнали, что он учинил. Сам вандал раскаялся в содеянном, и пообещал компенсировать урон», – добавляли силовики. Тем не менее, против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Причиненный ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.

Еще один инцидент произошел несколько лет назад в Краснотурьинске, где местный душевнобольной перепутал центральную площадь города с лесом и срубил трехметровую голубую ель, возраст которой превышал 15 лет. Выяснилось, что у 31-летнего мужчины, состоящего на учете в психиатрической лечебнице, случилось обострение болезни, которая передалась ему по наследству от отца. Его мать позже сообщила, что он не понимал, что срубил редкое и дорогостоящее дерево. «Он вообще думал, что находится в лесу, – отметила женщина. – Кроме ели, он принес домой землю и сделал дырку в полу, чтобы выращивать дерево». Однако посадить дерево не удалось, поэтому мужчина выкинул лесную красавицу на помойку.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

Проживание в муниципальных квартирах в Екатеринбурге станет дороже с 1 января. / Жители Верхотурья одевают теплотрассы в теплые вещи, чтобы не замерзнуть в квартирах (ВИДЕО). / В новогодние каникулы на Среднем Урале сменится расписание электричек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»