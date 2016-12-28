Главная елка Екатеринбурга за сутки до открытия – работа кипит (ФОТО)

Публикации за 28.12.16

Ледовый городок на площади 1905 года за сутки до открытия все еще напоминает строительную площадку. Везде валяются доски, остатки ледяных кубов и снега, незакрепленные провода и рабочие инструменты. Впрочем, основные объекты городка, в том числе 50-метровая разноцветная елка, полностью готовы к празднику.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня городок не спеша доделывают порядка 30 рабочих – по всей видимости, они укладываются в сроки. Художники наводят лоск на ледовых скульптурах и украшают узорами ледяные ограждения. Остальные мастера трудятся над горками. Кстати, одна из них построена вокруг елки, на ней смогут покататься даже маленькие дети. Техники проверяют иллюминацию и закрепляют провода. В остальном ледовый городок выглядит готовым на 95%. Коммерческие аттракционы и украшенные домики новогодней ярмарки можно открывать хоть сегодня.

Напомним, открытие ледового городка Екатеринбурга состоится вечером 29 декабря. Основной тематикой выбраны произведения детского писателя Корнея Чуковского, в 2017 году исполнится 135 лет со дня его рождения. Официально тема звучит так: «Потому что у ворот постучался Новый год», это строчка из стихотворения «Ёлка». Общая стоимость городка в этом году составила 19,8 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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