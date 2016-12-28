NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 28.12.16

Главная елка Екатеринбурга за сутки до открытия – работа кипит (ФОТО)

Главная елка Екатеринбурга за сутки до открытия – работа кипит (ФОТО)

Ледовый городок на площади 1905 года за сутки до открытия все еще напоминает строительную площадку. Везде валяются доски, остатки ледяных кубов и снега, незакрепленные провода и рабочие инструменты. Впрочем, основные объекты городка, в том числе 50-метровая разноцветная елка, полностью готовы к празднику.

Новый День: Главная елка Екатеринбурга за сутки до открытия – работа кипит (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня городок не спеша доделывают порядка 30 рабочих – по всей видимости, они укладываются в сроки. Художники наводят лоск на ледовых скульптурах и украшают узорами ледяные ограждения. Остальные мастера трудятся над горками. Кстати, одна из них построена вокруг елки, на ней смогут покататься даже маленькие дети. Техники проверяют иллюминацию и закрепляют провода. В остальном ледовый городок выглядит готовым на 95%. Коммерческие аттракционы и украшенные домики новогодней ярмарки можно открывать хоть сегодня.

Новый День: Главная елка Екатеринбурга за сутки до открытия – работа кипит (ФОТО)

Напомним, открытие ледового городка Екатеринбурга состоится вечером 29 декабря. Основной тематикой выбраны произведения детского писателя Корнея Чуковского, в 2017 году исполнится 135 лет со дня его рождения. Официально тема звучит так: «Потому что у ворот постучался Новый год», это строчка из стихотворения «Ёлка». Общая стоимость городка в этом году составила 19,8 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

На что хватит энергии ручейка и ветряка на горке. Ученые рассказали о возможностях альтернативной энергетики на Урале. / В Заречном вандалы украли новогоднюю елку во дворе жилого дома (ФОТО). / Проживание в муниципальных квартирах в Екатеринбурге станет дороже с 1 января.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter