Первые резиденты ТОР «Краснотурьинск» обещают выдать продукцию через год

Публикации за 28.12.16

Заявки двух предприятий на получение статуса резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Краснотурьинск» одобрены членами межведомственной комиссии.

Как сообщили NDNews.ru в ДИПе губернатора, первыми резидентами станут предприятия «Эпсилон» и «Завод гибких труб «Уралтрубмаш». Проекты будут реализованы на площадке индустриального парка «Богословский». Обе компании входят в структуру ГК «Энергия». Общий объем инвестиций составит 3,6 миллиарда рублей.

На «Уралтрубмаше» планируется производство гибких труб для колтюбинговых установок. Планируемый срок создания производства – 12 месяцев. Запуск производства и выпуск первой партии продукции состоится в I квартале 2018 года. Штатная численность работников составит 49 человек. Основными потребителями продукции «Эпсилон» станут машиностроительные предприятия, в том числе – расположенные на территории Свердловской области. «Эпсилон» будет производить элементы силового каркаса для самолета Sukhoi Superjet 100. Планируемый срок создания производства – конец третьего, начало четвертого квартала 2017 года. На предприятии планируется создать 55 рабочих мест. Инвестпроект «Эпсилон» реализуется при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.

Напомним, в сентябре были определены границы ТОР «Краснотурьинск», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестпроектов, минимальный объём капитальных вложений резидентов (от 5 млн рублей в первый год) и минимальное количество новых постоянных рабочих мест (от 20 в первый год реализации проекта). Принятое решение позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест, привлечь дополнительные инвестиции, увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования.

Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Краснотурьинск. Другие новости 28.12.16

В Асбесте сын замначальника ОВД попался на краже (ФОТО). / Главная елка Екатеринбурга за сутки до открытия – работа кипит (ФОТО). / На что хватит энергии ручейка и ветряка на горке. Ученые рассказали о возможностях альтернативной энергетики на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»