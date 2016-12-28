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Екатеринбург

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Публикации за 28.12.16

В Екатеринбурге полицейские обнаружили первые опасные горки

В Екатеринбурге полицейские обнаружили первые опасные горки

В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли первые опасные горки, выходящие на проезжую часть.

Как рассказали NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу,

традиционное зимнее мероприятие направлено на выявление и ликвидацию опасных горок и скатов, которые выходят на проезжую часть или расположены вблизи дорог. Обнаруженные горки, а также придорожные снежные валы будут засыпать песком, а с катающимися по ним детьми и подростками стражи порядка и представители коммунальных служб намерены проводить беседы, разъясняя опасность катания по таким склонам.

Профилактическая милицейская операция началась 1 декабря и завершится 1 марта 2017 года. Уральцы могут сообщать дорожным инспекторам обо всех обнаруженных опасных горках по телефонам дежурных частей.

В мероприятии будут участвовать как службы полиции – ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая служба, так и иные заинтересованные структуры. В их числе – районные администрации, педагогическое сообщество, добровольные дружины, юные инспекторы движения и т.д.

В городской полиции отмечают, что в прошлом за время проведения данной операции в Екатеринбурге было выявлено и ликвидировано 48 опасных горок и скатов. В этом году также уже есть выявленные такие горки – в Чкаловском и Орджоникидзевском районах областного центра.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

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