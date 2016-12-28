Качканар не успевает принять бюджет-2017: «Процесс намеренно затягивается»

Публикации за 28.12.16

Один из ключевых городов севера области рискует остаться без бюджета на следующий год. Процесс, который практически во всех городах области завершился еще на прошлой неделе, уже месяц затягивается в Качканаре. У местных властей осталось всего несколько дней, иначе городу грозит финансово-административный коллапс.

«В соответствии с утвержденным порядком о бюджетном процессе в Качканарском городском округе, 5 декабря 2016 года депутаты на заседании комиссии думы должны были рассмотреть итоги балансировки внесенного в думу проекта бюджета. Иными словами, проверить, насколько проект бюджета готов к окончательному принятию на заседании думы, насколько учтены в нем поступившие предложения по корректировке расходных направлений и суммам необходимых затрат. Но 5 декабря этого не произошло. Причиной стала неготовность проекта бюджета 2017 года для рассмотрения по вине администрации. Депутаты вынуждены были назначить новую дату – 8 декабря 2016 года – для рассмотрения готовности бюджета на 2017 год. Но 8 декабря итогом заседания депутатских комиссий по рассмотрению готовности проекта бюджета 2017 года ко второму чтению, то есть окончательному принятию на заседании думы, явилось то, что прошла повторная констатация неготовности проекта бюджета 2017 года для рассмотрения во втором чтении», – комментировал ранее спикер гордумы Качканарского ГО Геннадий Русских.

Как ни парадоксально, ситуация с начала декабря в корне не изменилась. В понедельник в гордуме еще раз обсудили бюджет и отказались принимать не устраивающий их главный финансовый документ города. «Депутаты отказались принимать такой бюджет, какой им «спустили» чиновники. После чего глава города Сергей Набоких пошел на хитрость. В присутствии местных журналистов он сообщил, что попросит депутатов еще раз собраться в среду, чтобы успеть принять бюджет. Но! Очевидно, что за два дня подготовить новый проект бюджета нереально: по регламенту вновь внесенный проект бюджета должен пройти экспертизу, получить заключение госорганов, контрольно-ревизионной комиссии и прокуратуры. После этого его рассматривает профильная комиссия в думе и только после этого его можно выносить на заседание думы. Тем более что Набоких внес проект бюджета не в понедельник, а только во второй половине вторника. По сути, глава сделал все, чтобы иметь возможность обвинить депутатов «я попросил депутатов рассмотреть бюджет в среду, а они не рассмотрели», – рассказал сегодня корреспонденту NDNews.ru информированный источник в думе.

Среди моментов, которые не устраивают гордуму, – в основном социальные расходы. Так, в проекте бюджета 2017 года администрацией города не запланированы средства на замену окон и кроватей в детских садах «Ладушки» и «Чебурашка». «Если сейчас удовлетворить требования этих родителей, то и администрацию, и думу просто завалят подобными письмами», – считает Сергей Набоких. Депутаты также выступали за выделение так называемых подъемных медикам – средства помогут привлечь в город новых необходимых специалистов, которых очень не хватает. Депутатам через согласительную комиссию удалось убедить администрацию выделить средства в бюджете на эти и некоторые другие социальные расходы. Однако после того как проект бюджета был отклонен на заседании 26 декабря, глава внес на рассмотрение новый проект и уже без этих, казалось бы, согласованных расходов. Добавим, согласно положению о бюджетном процессе последней датой, когда дума должна окончательно утвердить бюджет на 2017 год во втором чтении, является 25 декабря. Но даже без этого ограничения Качканар имеет все шансы остаться без бюджета-2017 – до конца года у депутатов остается всего несколько дней. Однако решение о дате рассмотрения бюджета Качканара еще не принято.

Отсутствие бюджета грозит Качканару глобальными проблемами. Если бюджет Качканара на 2017 год не будет принят до конца текущего года, то городу с января придется планировать свои расходы помесячно (по 44 ФЗ) – в рамках 1/12 бюджета 2016 года. Так предписывает законодательство. Планировать помесячно – значит не только «жить» в пределах, но и проводить все необходимые торги, конкурсы и тендеры по расходам из бюджета на каждый месяц отдельно. В Свердловской области уже есть наглядные примеры, год назад Краснотурьинск не смог вовремя одобрить главный финансовый документ, в итоге с начала года в городе не могли решить даже такую банальную проблему, как уборка снега, из-за чего гаишники закрывали движение.

Качканар, служба информации РИА «Новый День»

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