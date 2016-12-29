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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

«Никакого Нового года у нас никогда не было, был только страх», – в Екатеринбурге устроили праздник для бывших узников концлагерей (ВИДЕО)

«Никакого Нового года у нас никогда не было, был только страх», – в Екатеринбурге устроили праздник для бывших узников концлагерей (ВИДЕО)

В Екатеринбурге театральная студия организовала новогоднее представление для блокадников и детей концлагерей – тех, в чьем детстве не было празднования Нового года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, таких собралось около двадцати человек, и другие пенсионеры организовали для них праздничное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и прочими атрибутами праздника.

При этом, как призналась одна из зрительниц, в лагере такое невозможно было даже представить. Пенсионерка была направлена в Польшу в лагерь «Белосток» для членов семей лиц, помогающим партизанам. По ее словам, полицаи, наблюдавшие за поведением узников, расстреливали всех, кто в какой-либо мере отличался поведением от остальных. «Таких забирали из камеры, и они уже не возвращались», – поясняет бывшая узница.

Более того, персонал лагеря намеренно не информировал заключенных о дате и времени, и они могли только догадываться, какой на улице день. Таким образом, и поляки, попавшие в лагерь, не имели возможности даже при большом желании праздновать католическое рождество. Впервые узники «Белостока», освобожденного Советской Армией, отпраздновали Новый, 1944-й, год в землянке. И это был первый раз, когда дети получили подарки.

Стоить отметить, что праздничная постановка для ветеранов – уникальный проект, разработанный для пожилых людей. Актеры спектакля «Нетающие снежинки» – 60-летние Снегурочки. Это любители, которые несколько месяцев под руководством профессионального режиссера ставили речь, занимались пластикой и актерским мастерством, учились держаться на сцене и устанавливать контакт с залом.

Самому молодому участнику труппы – 55 лет, а самому опытному – за 80. Среди пожилых людей есть те, кто больше 15 лет провел на театральных подмостках, начиная еще со школы, самые опытные до сих пор служат в музкомедии и театре сатиры и юмора. Одна из пожилых дам ходит по стеклу и занимается йогой, другая – пишет стихи и рисует, а третья – профессиональный режиссер и написала уже более 20 документальных фильмов.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

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