Каким мы запомним 2016 год. Итоги в 50 фотографиях NDNews.ru

Публикации за 28.12.16

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги уходящего года, который был богат на громкие и запоминающиеся события. Мы решили напомнить о том, каким был 2016-й, с помощью фотографий, сделанных корреспондентами агентства.

Политика

«Костюмчика мне долго не носить. Сигару мне в шампанском не гасить. Ах, заловили!» / Александр Новиков на суде против своего оппонента Ивана Обухова еще не знает, что через полгода сам станет подследственным «Йесс!» / Депутаты заксо реагируют на новость о лишении Евгения Боровика мандата депутата гордумы «Где-то я тебя видел» / Куйвашев и Алтушкин примеряют очки на Иннопроме-2016 «Сижу за решеткой в темнице сырой» / Куйвашев проводит экскурсию для Вексельберга «А теперь все косплеим Медведева!» / Участники пленарной сессии слушают выступление премьер-министра РФ «Высоко сижу, далеко гляжу» / Спикер заксо Людмила Бабушкина разглядывает коллег перед первым заседанием после новогодних каникул «Сегодня я поведу!» / Дмитрий Медведев везет сам себя в аэропорт Кольцово «Я не знаю, в чем меня обвиняют» / Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков на очередном заседании по делу о взятках «Конец 20-летней войны» / Бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов после переговоров в Москве перешел в резиденцию губернатора

Погода и природа

Луч солнца золотого / Зимнее гало в Екатеринбурге «Я эту девочку в фонтане искупаю» / Лето в Екатеринбурге побило рекорды по жаре «А просто зимний дождь прошел. Нормальный зимний дождь» / В Екатеринбурге за один день зима сменилась осенью «Если б не эти ужасные пробки» / Декабрьские пробки бьют рекорды в Екатеринбурге «Не вы номерок обронили?» / После мощного ливня автомобилисты теряют номера «Это Лондон? Нет, это Екатеринбург» / Из-за жары город накрыл смог «Купание железного коня» / Екатеринбуржцы охлаждаются в Исети из-за небывалой жары «Не грусти, Пикачу!» / На месте стертого властями покебола появился новый рисунок «Вода-вода, кругом вода» / Последствия паводка в Ирбите

События и происшествия

«Каждый юзер должен раз в год почистить клавиатуру» / Субботник айтишников на памятнике клавиатуре «А компот?» / Виктор Вексельберг на экскурсии в новой школе в Академическом «На носу что? Бородавка! Но-но! На носу – масленица!» / Праздник в ЦПКиО «Твое лицо, когда обыски не в банке, а у похоронщиков» /Обыски в КСО Екатеринбурге «Пока не меркнет свет, пока горит свеча» / Участники акции «Свеча памяти» «Соколовский, я выбираю тебя!» / Подростки пришли поддержать блогера в день избрания ему меры пресечения «Крым наш!» / Львица Лола перед отъездом на ПМЖ в Севастополь «Все-таки католическое рождество – не наш праздник» / Екатеринбуржцы пробуют европейскую еду на ярмарке в Литквартале «Ну, как поселфились?» / Детский омбудсмен Павел Астахов с визитом в Верхней Пышме «Сегодня – ты, а завтра – тебя» / Полицейского, обвиняемого по делу о пытках, выводят из зала суда «Спрятался» / Полицейский в оцеплении на митинге в честь Дня народного единства «Холокост в Екатеринбурге» / Предпремьерный показ постановки «Пассажирка» в Оперном «А вот кому пирожки горячие?» / Продавец в буфете избирательного участка 18 сентября 2016 года «На кого вы меня покинули» / Женщина оплакивает жертв пожара в Цыганском поселке

Спорт и красота

«Полет «Стрижей» / Авиашоу на Уктусе «Великолепная тройка» / Автограф-сессия игроков сборной России в честь открытия «Дацюк-арены» «А танцы скоро будут?» / Индийская девушка на Иннопроме-2016 «Три девицы за столбом» / Бал для преуспевающих выпускников в резиденции губернатора «Наша первая медаль» / Ксения Перова демонстрирует «серебро» Олимпиады в Рио «А можно мячик я себе оставлю?» / Куйвашев рассказывает школьникам о волонтерстве на ЧМ-2018 «Навострил лыжи» / Губернатор на «Лыжне России» «Как известно, гепард развивает скорость до 110-120 км/ч» / Екатеринбуржцы бегут «Кросс нации» «Павлюченко, на выход!» / Первое появление футболиста на презентации ФК «Урал» «Кто отстал, того – на шашлык» / Забег поросят на барбекю-фестивале в ЦПКиО «Когда узнал, что Тунгусов уходит в администрацию губернатора» / Вице-мэр Сергей Тушин на хоккейном матче «Олимпийцы против правительства»

Строительство и промышленность

«Пришел, сжег и ушел!» / Строители устроили пожар в доме, где проводили капремонт «Говорят, что будет сердце из нейлона» / Китайцы представили искусственное мясо на Иннопроме-2016 «Наши иконы самые красивые» / Традиционный пробег техники МЧС с «Неопалимой Купиной» «Сила и мощь» / На карьере Качканарского ГОКа грузят руду в БелАЗы «Мы строили-строили, но пока не построили» / Рабочие строем идут на Центральный стадион «Пойдем к губернатору тогда, в Екатеринбург… Как в свое время ходили к царю-батюшке» / Голодовка работников на Верхнесинячихинском заводе «Если не разрушить старое, нового не будет никогда» / Экскаватор сносит общежитие УрФУ

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся в марте 2017 года. / На стройплощадке башни «Исеть» в результате ЧП пострадал мужчина. / В Свердловской области открылись четыре ледовые переправы. Читать дальше

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