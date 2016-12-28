Каким мы запомним 2016 год. Итоги в 50 фотографиях NDNews.ru

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги уходящего года, который был богат на громкие и запоминающиеся события. Мы решили напомнить о том, каким был 2016-й, с помощью фотографий, сделанных корреспондентами агентства.
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Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 28.12.16
Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся в марте 2017 года. / На стройплощадке башни «Исеть» в результате ЧП пострадал мужчина. / В Свердловской области открылись четыре ледовые переправы. Читать дальше
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