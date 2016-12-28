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Екатеринбург

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Публикации за 28.12.16

Каким мы запомним 2016 год. Итоги в 50 фотографиях NDNews.ru

Каким мы запомним 2016 год. Итоги в 50 фотографиях NDNews.ru

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги уходящего года, который был богат на громкие и запоминающиеся события. Мы решили напомнить о том, каким был 2016-й, с помощью фотографий, сделанных корреспондентами агентства.

Политика

«Костюмчика мне долго не носить. Сигару мне в шампанском не гасить. Ах, заловили!» / Александр Новиков на суде против своего оппонента Ивана Обухова еще не знает, что через полгода сам станет подследственным
«Костюмчика мне долго не носить. Сигару мне в шампанском не гасить. Ах, заловили!» / Александр Новиков на суде против своего оппонента Ивана Обухова еще не знает, что через полгода сам станет подследственным
«Йесс!» / Депутаты заксо реагируют на новость о лишении Евгения Боровика мандата депутата гордумы
«Йесс!» / Депутаты заксо реагируют на новость о лишении Евгения Боровика мандата депутата гордумы
«Где-то я тебя видел» / Куйвашев и Алтушкин примеряют очки на Иннопроме-2016
«Где-то я тебя видел» / Куйвашев и Алтушкин примеряют очки на Иннопроме-2016
«Сижу за решеткой в темнице сырой» / Куйвашев проводит экскурсию для Вексельберга
«Сижу за решеткой в темнице сырой» / Куйвашев проводит экскурсию для Вексельберга
«А теперь все косплеим Медведева!» / Участники пленарной сессии слушают выступление премьер-министра РФ
«А теперь все косплеим Медведева!» / Участники пленарной сессии слушают выступление премьер-министра РФ
«Высоко сижу, далеко гляжу» / Спикер заксо Людмила Бабушкина разглядывает коллег перед первым заседанием после новогодних каникул
«Высоко сижу, далеко гляжу» / Спикер заксо Людмила Бабушкина разглядывает коллег перед первым заседанием после новогодних каникул
«Сегодня я поведу!» / Дмитрий Медведев везет сам себя в аэропорт Кольцово
«Сегодня я поведу!» / Дмитрий Медведев везет сам себя в аэропорт Кольцово
«Я не знаю, в чем меня обвиняют» / Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков на очередном заседании по делу о взятках
«Я не знаю, в чем меня обвиняют» / Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков на очередном заседании по делу о взятках
«Конец 20-летней войны» / Бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов после переговоров в Москве перешел в резиденцию губернатора
«Конец 20-летней войны» / Бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов после переговоров в Москве перешел в резиденцию губернатора

Погода и природа

Луч солнца золотого / Зимнее гало в Екатеринбурге
Луч солнца золотого / Зимнее гало в Екатеринбурге
«Я эту девочку в фонтане искупаю» / Лето в Екатеринбурге побило рекорды по жаре
«Я эту девочку в фонтане искупаю» / Лето в Екатеринбурге побило рекорды по жаре
«А просто зимний дождь прошел. Нормальный зимний дождь» / В Екатеринбурге за один день зима сменилась осенью
«А просто зимний дождь прошел. Нормальный зимний дождь» / В Екатеринбурге за один день зима сменилась осенью
«Если б не эти ужасные пробки» / Декабрьские пробки бьют рекорды в Екатеринбурге
«Если б не эти ужасные пробки» / Декабрьские пробки бьют рекорды в Екатеринбурге
«Не вы номерок обронили?» / После мощного ливня автомобилисты теряют номера
«Не вы номерок обронили?» / После мощного ливня автомобилисты теряют номера
«Это Лондон? Нет, это Екатеринбург» / Из-за жары город накрыл смог
«Это Лондон? Нет, это Екатеринбург» / Из-за жары город накрыл смог
«Купание железного коня» / Екатеринбуржцы охлаждаются в Исети из-за небывалой жары
«Купание железного коня» / Екатеринбуржцы охлаждаются в Исети из-за небывалой жары
«Не грусти, Пикачу!» / На месте стертого властями покебола появился новый рисунок
«Не грусти, Пикачу!» / На месте стертого властями покебола появился новый рисунок
«Вода-вода, кругом вода» / Последствия паводка в Ирбите
«Вода-вода, кругом вода» / Последствия паводка в Ирбите

События и происшествия

«Каждый юзер должен раз в год почистить клавиатуру» / Субботник айтишников на памятнике клавиатуре
«Каждый юзер должен раз в год почистить клавиатуру» / Субботник айтишников на памятнике клавиатуре
«А компот?» / Виктор Вексельберг на экскурсии в новой школе в Академическом
«А компот?» / Виктор Вексельберг на экскурсии в новой школе в Академическом
«На носу что? Бородавка! Но-но! На носу – масленица!» / Праздник в ЦПКиО
«На носу что? Бородавка! Но-но! На носу – масленица!» / Праздник в ЦПКиО
«Твое лицо, когда обыски не в банке, а у похоронщиков» /Обыски в КСО Екатеринбурге
«Твое лицо, когда обыски не в банке, а у похоронщиков» /Обыски в КСО Екатеринбурге
«Пока не меркнет свет, пока горит свеча» / Участники акции «Свеча памяти»
«Пока не меркнет свет, пока горит свеча» / Участники акции «Свеча памяти»
«Соколовский, я выбираю тебя!» / Подростки пришли поддержать блогера в день избрания ему меры пресечения
«Соколовский, я выбираю тебя!» / Подростки пришли поддержать блогера в день избрания ему меры пресечения
«Крым наш!» / Львица Лола перед отъездом на ПМЖ в Севастополь
«Крым наш!» / Львица Лола перед отъездом на ПМЖ в Севастополь
«Все-таки католическое рождество – не наш праздник» / Екатеринбуржцы пробуют европейскую еду на ярмарке в Литквартале
«Все-таки католическое рождество – не наш праздник» / Екатеринбуржцы пробуют европейскую еду на ярмарке в Литквартале
«Ну, как поселфились?» / Детский омбудсмен Павел Астахов с визитом в Верхней Пышме
«Ну, как поселфились?» / Детский омбудсмен Павел Астахов с визитом в Верхней Пышме
«Сегодня – ты, а завтра – тебя» / Полицейского, обвиняемого по делу о пытках, выводят из зала суда
«Сегодня – ты, а завтра – тебя» / Полицейского, обвиняемого по делу о пытках, выводят из зала суда
«Спрятался» / Полицейский в оцеплении на митинге в честь Дня народного единства
«Спрятался» / Полицейский в оцеплении на митинге в честь Дня народного единства
«Холокост в Екатеринбурге» / Предпремьерный показ постановки «Пассажирка» в Оперном
«Холокост в Екатеринбурге» / Предпремьерный показ постановки «Пассажирка» в Оперном
«А вот кому пирожки горячие?» / Продавец в буфете избирательного участка 18 сентября 2016 года
«А вот кому пирожки горячие?» / Продавец в буфете избирательного участка 18 сентября 2016 года
«На кого вы меня покинули» / Женщина оплакивает жертв пожара в Цыганском поселке
«На кого вы меня покинули» / Женщина оплакивает жертв пожара в Цыганском поселке

Спорт и красота

«Полет «Стрижей» / Авиашоу на Уктусе
«Полет «Стрижей» / Авиашоу на Уктусе
«Великолепная тройка» / Автограф-сессия игроков сборной России в честь открытия «Дацюк-арены»
«Великолепная тройка» / Автограф-сессия игроков сборной России в честь открытия «Дацюк-арены»
«А танцы скоро будут?» / Индийская девушка на Иннопроме-2016
«А танцы скоро будут?» / Индийская девушка на Иннопроме-2016
«Три девицы за столбом» / Бал для преуспевающих выпускников в резиденции губернатора
«Три девицы за столбом» / Бал для преуспевающих выпускников в резиденции губернатора
«Наша первая медаль» / Ксения Перова демонстрирует «серебро» Олимпиады в Рио
«Наша первая медаль» / Ксения Перова демонстрирует «серебро» Олимпиады в Рио
«А можно мячик я себе оставлю?» / Куйвашев рассказывает школьникам о волонтерстве на ЧМ-2018
«А можно мячик я себе оставлю?» / Куйвашев рассказывает школьникам о волонтерстве на ЧМ-2018
«Навострил лыжи» / Губернатор на «Лыжне России»
«Навострил лыжи» / Губернатор на «Лыжне России»
«Как известно, гепард развивает скорость до 110-120 км/ч» / Екатеринбуржцы бегут «Кросс нации»
«Как известно, гепард развивает скорость до 110-120 км/ч» / Екатеринбуржцы бегут «Кросс нации»
«Павлюченко, на выход!» / Первое появление футболиста на презентации ФК «Урал»
«Павлюченко, на выход!» / Первое появление футболиста на презентации ФК «Урал»
«Кто отстал, того – на шашлык» / Забег поросят на барбекю-фестивале в ЦПКиО
«Кто отстал, того – на шашлык» / Забег поросят на барбекю-фестивале в ЦПКиО
«Когда узнал, что Тунгусов уходит в администрацию губернатора» / Вице-мэр Сергей Тушин на хоккейном матче «Олимпийцы против правительства»
«Когда узнал, что Тунгусов уходит в администрацию губернатора» / Вице-мэр Сергей Тушин на хоккейном матче «Олимпийцы против правительства»

Строительство и промышленность

«Пришел, сжег и ушел!» / Строители устроили пожар в доме, где проводили капремонт
«Пришел, сжег и ушел!» / Строители устроили пожар в доме, где проводили капремонт
«Говорят, что будет сердце из нейлона» / Китайцы представили искусственное мясо на Иннопроме-2016
«Говорят, что будет сердце из нейлона» / Китайцы представили искусственное мясо на Иннопроме-2016
«Наши иконы самые красивые» / Традиционный пробег техники МЧС с «Неопалимой Купиной»
«Наши иконы самые красивые» / Традиционный пробег техники МЧС с «Неопалимой Купиной»
«Сила и мощь» / На карьере Качканарского ГОКа грузят руду в БелАЗы
«Сила и мощь» / На карьере Качканарского ГОКа грузят руду в БелАЗы
«Мы строили-строили, но пока не построили» / Рабочие строем идут на Центральный стадион
«Мы строили-строили, но пока не построили» / Рабочие строем идут на Центральный стадион
«Пойдем к губернатору тогда, в Екатеринбург… Как в свое время ходили к царю-батюшке» / Голодовка работников на Верхнесинячихинском заводе
«Пойдем к губернатору тогда, в Екатеринбург… Как в свое время ходили к царю-батюшке» / Голодовка работников на Верхнесинячихинском заводе
«Если не разрушить старое, нового не будет никогда» / Экскаватор сносит общежитие УрФУ
«Если не разрушить старое, нового не будет никогда» / Экскаватор сносит общежитие УрФУ

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся в марте 2017 года. / На стройплощадке башни «Исеть» в результате ЧП пострадал мужчина. / В Свердловской области открылись четыре ледовые переправы.

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