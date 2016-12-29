В январе дорожники на неделю закроют один из перекрестков Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Публикации за 29.12.16

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное ДРСУ» вскоре после праздников закроет движение транспорта на перекрестке улиц Кузнецова и Калинина.

Как сообщает официальный сайт мэрии, ограничения, связанные со строительством теплотрассы, продлятся с 16 по 22 января 2017 года. Напомним, данные обо всех перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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