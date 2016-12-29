На Среднем Урале под суд пойдет водитель, погубивший трех пассажиров

Публикации за 29.12.16

Полицейские передали в суд дело водителя, в чьей вылетевшей в кювет машине погибли три человека. Авария произошла из-за перегруза – в обычную легковушку мужчина посадил шесть пассажиров.

ДТП случилось 27 июня. В полночь водитель «Рено Флюенс» решил отвезти шесть односельчан из поселка Студенческого в поселок Белореческий Белоярского района. «На 4 км дороги водитель заметил двигавшийся навстречу по его полосе автомобиль и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Пытаясь вернуться на «свою» сторону трассы, гражданин не справился с управлением перегруженным транспортным средством, съехал в кювет и допустил столкновение с деревом. Две женщины и мужчина, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте аварии. Еще двое мужчин и женщина были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Гражданин, находившийся за рулем, повреждений не получил», – рассказали сегодня в ГУ МВД по Свердловской области. Скорость авто, где ехали семеро человек, составляла 90 км/ч.

Как доказало следствие, 49-летний водитель совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц». Материалы уголовного дела переданы из полиции в суд. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей

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