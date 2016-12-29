NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 29.12.16

На Среднем Урале под суд пойдет водитель, погубивший трех пассажиров

На Среднем Урале под суд пойдет водитель, погубивший трех пассажиров

Полицейские передали в суд дело водителя, в чьей вылетевшей в кювет машине погибли три человека. Авария произошла из-за перегруза – в обычную легковушку мужчина посадил шесть пассажиров.

ДТП случилось 27 июня. В полночь водитель «Рено Флюенс» решил отвезти шесть односельчан из поселка Студенческого в поселок Белореческий Белоярского района. «На 4 км дороги водитель заметил двигавшийся навстречу по его полосе автомобиль и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Пытаясь вернуться на «свою» сторону трассы, гражданин не справился с управлением перегруженным транспортным средством, съехал в кювет и допустил столкновение с деревом. Две женщины и мужчина, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте аварии. Еще двое мужчин и женщина были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Гражданин, находившийся за рулем, повреждений не получил», – рассказали сегодня в ГУ МВД по Свердловской области. Скорость авто, где ехали семеро человек, составляла 90 км/ч.

Как доказало следствие, 49-летний водитель совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц». Материалы уголовного дела переданы из полиции в суд. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

«Никакого Нового года у нас никогда не было, был только страх», – в Екатеринбурге устроили праздник для бывших узников концлагерей (ВИДЕО). / Полиция Екатеринбурга забрала из цыганского табора 12-летнюю беременную замужнюю девочку. / На Среднем Урале после иркутской трагедии изъято 250 тысяч фунфыриков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter