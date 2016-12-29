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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

Екатеринбургские трамваи украсили к Новому году (ФОТО)

Екатеринбургские трамваи украсили к Новому году (ФОТО)

Сегодня утром екатеринбуржцы, едущие на работу на трамвае маршрута № 14 (Эльмаш – Керамическая), обнаружили, что трамвай украшен к Новому году.

Как сообщают читатели NDNews.ru, в вагонах появились мишура, бумажные гирлянды, елочные игрушки. Впрочем, как видно на фото – особого восторга пассажиры не проявляют. Уже известно, что ЕТТУ намерено повысить тарифы на проезд. Муниципалитет говорит о 29 рублях, а в слухах фигурируют и 30, и 40, и даже 50. Заседание РЭК по этому вопросу должно было состояться вчера, но было перенесено на начало января.

Фото – Анастасия Баженова

Новый День: Екатеринбургские трамваи украсили к Новому году (ФОТО)

Новый День: Екатеринбургские трамваи украсили к Новому году (ФОТО)

Новый День: Екатеринбургские трамваи украсили к Новому году (ФОТО)

Новый День: Екатеринбургские трамваи украсили к Новому году (ФОТО)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

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