Наш ответ «Играм престолов» – фильм «Викинг», продолжение «Снежной королевы» и взрослая комедия (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Публикации за 29.12.16

В последнюю неделю уходящего Года кино в российский прокат выходит фильм «Викинг», на который делают ставку как на главный отечественный фильм года – наш ответ американским «Играм престолов». Для детей в кинотеатрах идет «Снежная королева 3», а с 1 января добавится мультфильм про трех богатырей. Для взрослых – комедия про трех озабоченных мужчин.

Наш ответ «Играм престолов» – фильм «Викинг»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qaR18dfK6Bs&rel=0">Video</a> Викинг

Фильм «Викинг» завершает в России Год кино, и именно на него многие делают ставки как на лучший отечественный фильм года: в нем есть история, спецэффекты, красивая картинка – словом, это показ того, чему научились российские кинопроизводители. Режиссер проекта – Андрей Кравчук. Создатели как-то в интервью обмолвились, что «Викинг» – отечественный ответ «Играм престолов», естественно, фраза быстро стала мемом в интернете.

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат – бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков и другие.

«Если есть фильм, идеально подходящий для завершения Года кино, то это «Викинг». В нем сошлись все амбиции, возможности и слабости отечественного кинематографа, – пишет «Афиша. Daily». – Напрасно продюсеры, Константин Эрнст и Анатолий Максимов, обижаются на слова директора одного из кинотеатров: «У вашего фильма один недостаток – он русский». Конечно, какой же еще. Да и недостаток ли это? Только у нас могут так замахиваться. Нигде больше не умеют делать кино на пределе возможностей, чувств и мыслей, в состоянии священного беспамятства, на чистой иррациональной вере в силу замысла. «Викинг» – не фильм, а берсерк, напившийся крепкого отвара из мухоморов и готовый к битве за новогодний бокс-офис. Численность и военная подготовка противника занимают его куда меньше, чем собственная удаль, которой необходимо найти хоть какой-то выплеск. Хватай топор – и в бой».

Сравнение с «Игрой престолов» рецензент «Афиши» обоснованно считает сомнительным.

«Даже ярый патриот всерьез не поставит ловкий, умный и новаторский американский сериальный продукт рядом с размашистым русским блокбастером. А если поставит, выберет «Игру престолов». Русские пока не способны так совместить эротику, юмор, жестокость, детективный сюжет и социальную проблематику, чтобы зритель не мог оторваться от экрана. Зато сказать сразу обо всем сакральном в одном, казалось бы, развлекательном фильме – это наше, родное», – пишет издание.

Мультфильм «Снежная королева 3»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CAcI7kPWyo0&rel=0">Video</a> Снежная королева

С детьми на каникулах можно сходить на продолжение мультфильма про Кая и Герду – «Снежная королева 3». Третья часть франшизы получилась слабее, чем предыдущие, но детям, скорее всего, понравится.

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности – их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень – теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба.

«Стоит отметить, что уровень графики в третьей части «Королевы» уже ничем не уступает западным аналогам. Горные ущелья, извержения вулканов, обязательный для этой истории снег наглядно демонстрируют нам мастерство отечественных мультипликаторов. Немного жаль, что озвучка лишилась звездных голосов. Уверена, что Орм в исполнении Ивана Охлобыстина очень нравился не только мне, – пишут пользователи «Кинопоиска». – Конечно, тут есть и к чему придраться, логика развития некоторых эпизодов кажется иногда сомнительной, но ругаться почему-то совсем не хочется. И пусть все ругаются, что современные мультики утеряли связь с советской школой, по-моему мнению это не так. Подавая зрителю качественную картинку, авторы не забывают рассказывать о чем-то важном для каждого. Всем рекомендую сходить и поддержать отечественный продукт. Это хорошее развлечение в канун новогодних праздников».

Комедия для взрослых «3 счастливых поросенка»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Al2W1kqVlaY&rel=0">Video</a> 3 счастливых поросенка

В ограниченный прокат выходит канадско-французская комедия «3 счастливых поросенка» режиссера Жана-Франсуа Пуле. В Екатеринбурге фильм идет в двух кинотеатрах: «Салют» и «Знамя».

Реми, Матьё и Кристиан – братья, чья гиперактивность доставляет массу неприятностей им самим, их ревнивым женам и подружкам. Всё только усложняется, когда Доминик, жена Реми, выставляет мужа за дверь и не прочь завести интрижку с его братом…

В ролях: Пол Дусе, Гийом Леме-Тивьерж, Патрис Робитейлл и другие.

Седьмая часть баллады – «Три богатыря и Морской царь»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Zt5-Wl7-BLU&rel=0">Video</a> Три богатыря и Морской царь

С 1 января в кинотеатрах можно посмотреть очередной мультфильм про русских силачей – «Три богатыря и Морской царь». У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

Оценка у этой части, в отличие от предыдущих, невысокая – чуть выше 5 баллов, по версии пользователей «Кинопоиска».

«О мультфильме. Он вышел… средним. Не за что хвалить, но и ругать не хочется. Дети смеялись, а взрослым франшиза про богатырей уже давно не дает повода улыбнуться. Не осталось ни юмора, ни остроты, ни сарказма. Но есть красивая картинка, все еще забавные герои и неплохая музыка. Мне очень понравились зажигательные танцы царя и финальная песня. Резюмирую – для семейного просмотра в новогодние каникулы вполне сгодится. Детям понравится, взрослым вряд ли. Но денег и потраченного времени не жаль. Что само по себе не мало», – пишут пользователи «Кинопоиска», которым удалось посмотреть мультфильм на предпоказах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

Уроженка Татарстана организовала в Екатеринбурге 7 борделей. / На Эльмаше десятки домов остались без отопления. / Екатеринбургские трамваи украсили к Новому году (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»