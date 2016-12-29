В Талицком районе раскрыто убийство женщины, чье тело было найдено в колодце (ФОТО)

Публикации за 29.12.16

В деревне Вихляево Талицкого района раскрыто жестокое убийство местной жительницы, тело которой было обнаружено в колодце.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 20 декабря в деревне Вихляево на улице Молодежной местные жители обнаружили в колодце труп. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции Талицы, сыщики уголовного розыска и представитель территориального подразделения Следственного комитета.

В ходе осмотра места происшествия и опроса граждан установлено, что в колодце обнаружено тело местной жительницы 1963 г.р., одинокой, ведущей асоциальный образ жизни. На теле погибшей имелись многочисленные раны и повреждения, характерные для попытки расчленения уже мертвого человека. Экспертиза установила, что женщину задушили, а перед этим нанесли множество ножевых ранений.

В результате проведенных оперативных мероприятий, подворового и поквартирного обхода, опроса практически всех жителей деревни, а их 478 человек, полицейские восстановили хронологию событий 23 октября – дня, когда жертву преступления последний раз видели живой. Установили сыщики и личности трех местных жителей, причастных к убийству, – 1997, 1984 и 1995 года рождения.

Выяснилось, что потерпевшая сначала в компании знакомых распивала спиртное, а потом, поссорившись с ними, ушла. Буквально в 100 метрах от дома, где гостила, встретила трех нетрезвых молодых людей, которые бродили по улице в поисках спиртного. Предположительно, они затащили женщину в нежилой дом на улице Молодежной, зверски убили и впоследствии попытались расчленить тело и избавиться от него. Однако им это не удалось, и тогда злоумышленники бросили изуродованный труп в колодец.

Версию оперативников подтвердили результаты следственных мероприятий – на месте убийства были обнаружены следы преступления и одежда жертвы. Подозреваемые задержаны, содержатся под стражей, в отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Максимальная санкция данной статьи – пожизненное лишение свободы.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и роли каждого из подозреваемых в произошедшем.

Фото – СУ СК по Свердловской области

Талицкий район, служба новостей РИА «Новый День»

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