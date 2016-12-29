ГИБДД: на дорогах Екатеринбурга остается накат даже после уборки (ФОТО)

Публикации за 29.12.16

Госавтоинспекция взялась за проверку екатеринбургских дорог. Как оказалось, за уборкой улиц от снега никто не следит, а накат и рыхлый снег остаются даже после того, как по ним пройдут снегоуборочные машины.

Сотрудники ГИБДД проверили качество содержания дорог в зимний период в Октябрьском районе Екатеринбурга. За три дня проверки в мэрию ушло 18 административных материалов о нарушениях. Например, на Синих камнях гаишники нашли снежный накат после того, как была проведена уборка. «Проверкой установлено, что по окончанию проведения работ проезжая часть улицы А. Бычковой остается покрытой рыхлым снегом, а вдоль бордюрного камня остался снежный накат толщиной 4 – 7 сантиметров и шириной до трех метров. Данный факт свидетельствует о некачественной уборке улиц от снега и об отсутствии контроля за организациями, осуществляющими содержание улично-дорожной сети, со стороны заказчика – администрации района и администрации города Екатеринбурга», – прокомментировали в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу. С ноября этого года в адрес Октябрьского района направлено 30 административных материалов (статья 12.34 КоАП РФ) и выдано 64 предписания на устранение недостатков.

Аналогичные проверки проводятся и в других районах, особое внимание гаишники уделают тем дорогам, где ходит общественный транспорт. За три дня текущей проверки полицейскими за нарушение содержания дорог и улиц составлено 18 административных материалов по статье 12.34 КоАП РФ, выдано 42 предписания на устранение выявленных недостатков, кроме того, составлено 3 административных материала по ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту неисполнения в установленные сроки ранее выданных предписаний.

Фото – ГУ МВД по Свердловской области

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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