Облсуд освободил из-под домашнего ареста шансонье Александра Новикова

Публикации за 29.12.16

Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о домашнем аресте барда, худрука Театра эстрады Александра Новикова, который обвиняется в мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, артист сегодня лично приехал на заседание. Поддержать его явилась также солидная группа поддержки с плакатами. Люди разных возрастов назвали себя поклонниками творчества Новикова, другие оказались сотрудниками Театра эстрады. На транспарантах они поместили надписи: «Александр Новиков, совесть страны с тобой» и «Верим в невиновность Новикова». Для них выделили отдельный зал с видеотрансляцией из основного. Также в суд пришли потерпевшие по делу – пайщики ЖСК «Бухта Квинс».

В ходе заседания адвокат Новикова предъявила суду личное поручительство председателя правления банка ВТБ Андрея Костина за Новикова и желание внести за него залог. Сумма озвучена не была. Также за уральского шансонье поручились музыканты, в числе которых – Вилли Токарев и Владимир Пресняков-старший, глава общественной организации «Азербайджан» Шахин Шихлинский, а также другие известные персоны. Наряду с этим, вновь было озвучено предложение о залоге со стороны Театра эстрады.

Пайщики возражали против приобщения писем звезд эстрады и других лиц, отмечая, что они просто не знакомы с ситуацией. Потерпевшие также заявили, что предложение внести залог со стороны Театра эстрады как госучреждения выглядит цинично – ведь такие учреждения финансируются за счет налогов. Однако судья Татьяна Айнсоф возражения не приняла и ходатайство по приобщению писем к делу удовлетворила.

Дальше пайщики сообщили, что получают угрозы от лиц, предположительно представляющих интересы Новикова. Кому-то вовсе приходят смс-сообщения о вероятном физическом устранении. Об этом на заседании, в частности, заявил один из свидетелей по делу Новикова Константин Ассонов (его бывшая супруга Лариса Ассонова дала показания на шансонье – прим. ред.). Сам Новиков в ответном слове вновь утверждал, что лишь предоставил землю под строительство коттеджного поселка и даже не знаком с бухгалтером ЖСК «Бухта Квинс», он не имеет к этой организации никакого отношения, добавив, что никому квартир не обещал и попросил прекратить называть его мошенником.

Выслушав все стороны, судья Татьяна Айнсоф вынесла решение освободить из-под домашнего ареста Новикова. Причем вопрос о залоге не ставился.

Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. 22 декабря шансонье принял участие в очных ставках по уголовному делу, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона , юбизнес-партнер барда Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря, на прошлой неделе Верх-Исетский районный суд арестовал его до 18 февраля 2017 года. Сегодня облсуд также будет рассматривать апелляцию на это решение. Между тем, Новикова ранее отправили под домашний арест до 22 февраля.

Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но так и не дождались жилья. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Александр Новиков – советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Музыкант несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году он был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, но спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда в связи с отсутствием состава преступления.

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Екатеринбург, Игнат Бакин

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