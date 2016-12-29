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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

В Верхней Пышме поймали пиромана, спалившего иномарки по «зову демона» (ФОТО)

В Верхней Пышме поймали пиромана, спалившего иномарки по «зову демона» (ФОТО)

В Верхней Пышме поймали парня, который сжег три автомобиля и «украсил» дом надписями с угрозами. Юноша объяснил, что к этому его призвал «голос демона». Накануне около 20-30 в Верхней Пышме близ дома № 17 на улице Кривоусова загорелись три машины – «Хенде Солярис», «Киа Саранто», «Тойота Королла».

Как установили полицейские, поджог устроил 21-летний парень. Он специально купил на заправке канистру бензина и вылил топливо на иномарки. После чего прошелся по подъездам дома № 24 улицы Орджоникидзе и баллончиком на стенах написал угрозы местным жителям. Местные жители его и задержали.

«Как пояснил полицейским сам злоумышленник, на такой поступок его подтолкнул «голос демона». После опроса неработающего мужчину, состоящего, со слов отца, на медицинском учете, доставили в специализированную клинику», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Управляющая компания по просьбе пышминцев сегодня сотрет все надписи.

Новый День: В Верхней Пышме поймали пиромана, спалившего иномарки по ''зову демона'' (ФОТО)
Новый День: В Верхней Пышме поймали пиромана, спалившего иномарки по ''зову демона'' (ФОТО)

Верхняя Пышма, служба новостей РИА «Новый День»

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