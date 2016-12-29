В квартире нашли «Боярышник» и наркотики: на Уралмаше после застолья скончались двое мужчин

Публикации за 29.12.16

Полиция Екатеринбурга вместе с коллегами из СКР проводят проверку по факту смерти в квартире на улице Калинина на Уралмаше двух мужчин, их тела без признаков криминала были обнаружены вечером 28 декабря.

Как сообщил сегодня NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в дежурную часть территориального ОВД по данному факту поступило от врачей скорой помощи в 21.40. Сыщики установили, что жилье по указанному адресу снимал 34-летний гражданин Абросимов, зарегистрированный в Ачитском районе. В тот день к нему в гости пришли два знакомых –35-летний гражданин Хасанов из Ирбита и 31-летний гражданин Негарев из областного центра. С собой они принесли несколько так называемых «фунфыриков» объемом 0,25 литра с антисептическим раствором, изготовленным на одном из предприятий Рязанской области, которые они стали распивать.

« После этого все легли спать. Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых без признаков жизни. При осмотре помещения, где случилось ЧП, полицейские обнаружили и изъяли 9 флаконов из-под спиртосодержащей жидкости. Кроме того, там же сыщики нашли вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, именно по этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно. Ответ на этот вопрос даст только заключение судебно-медицинской экспертизы», – прокомментировал Горелых.

Собранные материалы по факту смерти двух мужчин органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в следственный комитет.

На состоявшемся сегодня областном селекторном совещании врио начальника регионального полицейского главка генерал-майор Петр Кривегин дал указание руководителям всех без исключения территориальных ОВД во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора, общественности и иными заинтересованными ведомствами в ежедневном режиме до особого указания проводить оперативные мероприятия на подведомственной территории по выявлению точек сбыта всевозможных суррогатов. Поставлена задача максимально активизировать работу в этом направлении, в том числе, участковым уполномоченным и сыщикам подразделений по борьбе с экономической преступностью.

С начала 2016 года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1200 проверок, изъято свыше 100000 литров суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мин-изаводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге. С учетом грядущих многодневных праздничных выходных, темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут

Екатеринбург, Игнат Бакин

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