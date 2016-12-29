«У нас в стране как: сегодня министр, а завтра – в СИЗО», – Новиков комментирует освобождение из-под домашнего ареста (ВИДЕО)

Публикации за 29.12.16

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Бард Александр Новиков дал короткое интервью прессе, после того как было оглашено решение об его освобождении из-под ареста.

Как передает корреспондент NDNews.ru, певец рассказал, что это решение было вызвано оказанной ему поддержкой талантливых и творческих людей – речь шла о таких авторах шансона как Жека, Слава Медяник и Вилли Токарев. Отдельной строкой для нашего агентства он рассказал о своем знакомстве с председателем правления госкорпорации «ВТБ» Андреем Костиным, который сегодня прислал банковскую гарантию в суд, на тот случай, если певцу выберут меру пресечения в виде залога.

Напомним, что предыдущее решение Верх-Исетского суда о домашнем аресте отменила судья Свердловского областного суда Татьяна Айнсоф, которая, в свое время, смягчила меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест блогеру Руслану Соколовскому. Заседание началось с писем в адрес судьи, характеризующих Новикова как в высшей степени достойного человека, предоставленных защитой. Письма подписали такие звезды шансона как Слава Медяник, Жека, Вилли Токарев и примкнувший к ним глава госкорпорации ВТБ Андрей Костин, который прислал банковскую гарантию с готовностью заплатить залог, в том случае, если суд изберет соответствующую меру пресечения.

Отметим, что в областной суд поступили сразу две апелляции на домашний арест автора песни «Дядя Юра прокурор» – одна от его защиты, другое апелляционное представление подала прокуратура.

Следствие же настаивало на домашнем аресте, упоминая о том, что свидетелям уже поступают угрозы, которые связывают с именем Александра Новикова. По случаю даже допросили свидетеля Константина Ассонова, который на суде заявил, что получает звонки с угрозами, а однажды к нему подошли и угрожали мерами физического воздействия вплоть до убийства.

Также выступили пайщики ПЖСК «Бухта Квинс», которые заявили, что меру пресечения необходимо оставить в силе. Судья после допроса удалилась в совещательную комнату, и отменила решение о домашнем аресте. Это значит, что Александр Новиков сейчас, будучи ключевым обвиняемым по делу о тяжком преступлении, не находится под какой либо мерой пресечения либо иной мерой процессуального принуждения. Музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

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