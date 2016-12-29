На Калиновском химзаводе произошел взрыв при сжигании отходов

Публикации за 29.12.16

Сегодня днем в поселке Калинино Невьянского района на территории химического завода, где производятся взрывчатые вещества, раздался мощный хлопок. Очевидцы из близлежащего поселка Таватуй сообщили, что над заводом поднялся столб белого дыма, а мощность взрыва была такова, что задрожали дома, расположенные в нескольких километрах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на территории Калиновского химзавода произошел хлопок при сжигании производственных отходов. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет, предприятие работает в штатном режиме.

Местные жители отмечают, что производственные взрывы на заводе происходят регулярно, но сегодня хлопок был очень сильный, поэтому вызвал беспокойство.

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

«У нас в стране как: сегодня министр, а завтра – в СИЗО», – Новиков комментирует освобождение из-под домашнего ареста (ВИДЕО). / В квартире нашли «Боярышник» и наркотики: на Уралмаше после застолья скончались двое мужчин (ФОТО). / «Коля, вставай, во дворе кто-то страшно воет...». Новогодние байки от силовиков и следователей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»