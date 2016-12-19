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Екатеринбург

Анонсы событий,

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Публикации за 19.12.16

Дополнение к анонсам

Дополнение к анонсам

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, возле кабинета № 313а) состоится брифинг, посвященный выбору места для размещения арт-объекта со световой инсталляцией «Звезда». В ходе брифинга главный художник города Дмитрий Фогель покажет три предлагаемые площадки для размещения объекта и ответит на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

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