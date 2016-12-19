Дополнение к анонсам

Публикации за 19.12.16

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, возле кабинета № 313а) состоится брифинг, посвященный выбору места для размещения арт-объекта со световой инсталляцией «Звезда». В ходе брифинга главный художник города Дмитрий Фогель покажет три предлагаемые площадки для размещения объекта и ответит на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

На трассе Пермь – Екатеринбург сгорели два грузовика. / В Якутии разбился самолет Минобороны, вылетевший из Екатеринбурга. / В Екатеринбурге потеплеет к выходным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»