20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 20.12.16

20.12.2016, вторник

В 10:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6) пройдет итоговый семинар для организаторов и преподавателей школ пожилого возраста. В семинаре примут участие порядка 200 руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения, организаторы и преподаватели школ пожилого возраста.

С 11:00 до 12:00 на площадке my.webinar.ru состоится онлайн-конференция «Рынок труда Урала: итоги 2016 года». Главный эксперт – Анна Хвостова, директор регионального офиса компании HeadHunter.

С 11:00 до 12:30 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур, посвященный опыту реорганизации муниципальных стоматологий по итогам 4 лет их работы в составе единой стоматологической поликлиники № 12 (сбор в 10:40 у входа в здание администрации города, пр. Ленина, 24а). В пресс-туре примут участие первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Татьяна Савинова и главный врач МАУ «Стоматологическая поликлиника № 12» Игорь Петров.В программе посещение поликлиник на Сибирском тракте, 7/22, и ул. Луначарского, 171.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам охраны леса. В Свердловской области прошла масштабная операция по поимке «чёрных» лесорубов: много ли нарушителей удалось задержать? Какова ответственность за незаконную вырубку леса? Много ли елей незаконно вырубается накануне Нового года? Как планируется охранять еловый молодняк в предновогодний период? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Пажетнов, заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области; Александр Косман, заместитель начальника отдела по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.

В 14:00 в отеле Novotel (Екатеринбург, ул. Энгельса, 7, 2 этаж, конференц-зал «Родонит») первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, директор департамента по развитию предпринимательства и туризма министерства инвестиций и развития Александр Породнов и директор Центра развития туризма Эльмира Туканова примут участие в заседании совета по развитию туризма в Свердловской области. Участники заседания подведут итоги туристического года на Среднем Урале. Кроме того, совет выберет лучшие событийные туристские мероприятия региона, которые смогут получить господдержку в 2017 году.

В 14:30 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) состоится подведение итогов и награждение победителей ежегодного конкурса «Малые архитектурные формы города Екатеринбурга. Город для человека – дизайн городской среды». В мероприятии примут участие директор МБУ «Столица Урала» Мария Ермакова, главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель, и.о. ректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергей Постников.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится десятое заседание Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург». Будут рассматриваться вопросы о ходе подготовки к проведению ЧМ-2018; об оптимизации маршрутной сети городского общественного транспорта; о концепции Стратегии пространственного развития, ее влияния на социально-экономическое развитие города и другие.

В 16:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) состоится торжественный прием почетных граждан Екатеринбурга. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, глава администрации города Александр Якоб и его заместители.

В 17:00 в Доме Журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится церемония награждения победителей регионального конкурса журналистских работ по теме межэтнических отношений. Победителей и призеров поздравят первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, председатель региональной Ассоциации национально-культурных объединений Фарух Мирзоев.

В 17:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) туристические итоги года и планы на 2017 год в Свердловской области представят директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова и Урал Мороз. На встрече будут оглашены итоги областного конкурса на лучший туристический маршрут, участники ответят на вопросы о том, зачем в регионе проводится конкурс гостеприимства «Уральская звезда», какие конкурсы будут проводиться в следующем году и как будет развиваться туристическая отрасль. Урал Мороз также подведет итоги своей первой предновогодней инспекции, которую он провел в начале декабря.

В 18:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится благотворительный новогодний бал, средства от которого будут направлены на приобретение оборудования для кухни детского питания Дома ребёнка при женской исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила.

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

Экс-замминистра экономики Шилиманова задержали по делу об обманутых дольщиках. / Кто еще хочет вступить в переговоры? – Самые крутые слухи недели. / Свердловским больницам грозит коллапс: похищено шесть тонн реагентов для анализов крови (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ). Московская полиция бездействует. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»