21 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 21.12.16

21.12.2016, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в мировом суде Железнодорожного района пройдет судебное заседание по рассмотрению административного дела депутата заксобрания Свердловской области Армена Карапетяна, пойманного пьяным за рулем.

В 10:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, 2 этаж, Синий зал) первый заместитель губернатора Алексей Орлов проведет заседание инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области. Участники заседания обсудят вопросы реализации целевых моделей, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, повышения эффективности процедур по технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Свердловской области, внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста на территории Свердловской области и другие вопросы.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) начнет работу постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. В рамках подготовки к рассмотрению бюджета Екатеринбурга на следующий год депутаты рассмотрят отдельные его статьи, предусматривающие расходы на образование, физическую культуру и спорт, а также согласуют текст обращения в Законодательное собрание Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации и перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, генеральный директор «МЭС Урала» Евгений Жуйков, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский, директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин расскажут об основных показателях развития энергетической отрасли региона, перспективах работы и наиболее острых вопросах, которые предстоит решать в 2017 году.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности новогодних и рождественских праздников в Свердловской области. Участники пресс-конференции: Станислав Шевелев, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области; Борис Ковальковский, заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области; Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью обсудит расходы по отдельным статьям проекта городского бюджета на следующий год и согласует изменения в устав города, которые ранее были одобрены горожанами на общественных слушаниях.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области и планам законодателей на предстоящий период. Спикер заксо Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов и председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова расскажут о формировании бюджета Свердловской области, о ключевых законах, которые удалось рассмотреть в ходе завершившейся осенней сессии, сообщат, каковы перспективы развития региона в предстоящем 2017 году.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) пройдет заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. На повестке дня отдельные статьи проекта городского бюджета на следующий год, предусматривающие расходы на здравоохранение и социальную политику. Кроме того, депутаты заслушают доклад заместителя начальника управления здравоохранения города Екатеринбурга по лечебно-профилактической помощи детям и матерям Ларисы Рожковой о перспективах развития акушерско-гинекологической служба города Екатеринбурга и познакомятся с изменениями в законодательстве и итогами выплаты в 2016 году отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В 15:00 в Екатеринбурге в здании администрации города (пр. Ленина, 24а, 5 этаж, к. 501) состоится подведение итогов городских конкурсов «Лучшее предприятие по производству мебели – 2016» и «Лучшее предприятие по производству товаров легкой промышленности – 2016». В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 15:00 в Свердловском региональном отделении Союза художников России (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97, малый зал) состоится презентация выставки «К 100-летию Давида Марковича Ионина». Открытие экспозиции приурочено к юбилею художника. Посетителям будут представлены работы из музеев, семейной и частных коллекций – пейзажи, натюрморты, а также фотографии и документы из архива Союза художников.

В 15:00 в Екатеринбурге в центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится новогодний прием лучших спортсменов Екатеринбурга – «Бал чемпионов». В мероприятии примут участие министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Екатеринбурга, мастер спорта международного класса по гандболу Людмила Фитина, заслуженный тренер СССР и России, почетный гражданин города Екатеринбурга Николай Карполь, руководитель спортивного клуба «Луч», заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин города Екатеринбурга Рафаил Карманов.

В 15:30 в Екатеринбурге в здании администрации города (пр. Ленина, 24а, 5 этаж, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты обсудят отдельные статьи расходов проекта городского бюджета на следующий год и заслушают доклад председателя комитета административных органов администрации города Евгения Клюжина «Об итогах реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014-2016 годы» за 9 месяцев 2016 года».

Екатеринбург. Другие новости 21.12.16

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