22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 22.12.16

22.12.2016, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге в школе № 19 (ул. Павла Шаманова, 18) состоится городской семинар «Формирование основ культуры питания в системе работы образовательной организации», на котором соберется более 800 педагогов начальной школы и детских садов. Педагогические обсудят проблемы обучения школьников культуре правильного питания. Откроет мероприятие главный специалист управления образования администрации города Ольга Кононова. С докладами выступят: старший научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Александра Макеева; заместитель главного врача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Лена Новикова. Опытом поделятся педагоги, воспитатели детских садов.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится расширенное заседание оргкомитета по строительству ледового городка на площади 1905 года. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в литейной мастерской «Дубровин» (с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 29) примет участие в приемке памятника покровителю города Судак Стефану Сурожскому. Ожидается, что по итогам приемки памятника Евгений Куйвашев и другие участники выйдут на связь по скайпу с руководством Судака и его жителями.

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная результатам исследований уральских астрономов. И.о. директора Коуровской астрономической обсерватории Андрей Соболев, ведущий научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества Физико-технического института УрФУ, профессор Виктор Гроховский и сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павел Скрипниченко расскажут об итогах работы по изучению космоса, об актуальных результатах исследований метеоритного вещества, в частности, о челябинском метеорите и метеоритах, которые наши ученые нашли в Антарктиде в январе, а также поделятся планами на 2017 год.

В 11:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур, посвященный объектам культурного наследия – «Год Российского кино в памятниках Екатеринбурга» (сбор у здания администрации города, пр. Ленина, 24а). Директор Екатеринбургского Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин и начальник научно-методического отдела Сергей Журавлев проведут экскурсию по объектам культурного наследия, которые являются удачными примерами приспособления памятников под новые современные функции, позволяющие сохранить их для дальнейшего использования под культурно-зрелищные мероприятия (кинотеатры «Искра», «Урал», «Салют»).

В 11:30 губернатор Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Заместители главы региона Павел Креков и Азат Салихов доложат о выполнении поручений президента РФ по обеспечению комплексной безопасности социальных объектов. В ходе заседания планируется рассмотреть 26 проектов постановлений правительства. В повестке – внесение изменений в постановления об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства; о перечне региональных инновационных площадок; об утверждении перечня документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области». Предполагается внесение изменений в ряд государственных программ, касающихся развития промышленности и науки, совершенствования социально-экономической политики, развития ЖКХ и повышения энергоэффективности.

В 12:00 в Екатеринбургском государственном цирке (ул. 8 Марта, 43) состоится традиционная депутатская ёлка для детей. По приглашению депутатов законодательного собрания на новогодний праздник приедут воспитанники домов-интернатов, детских домов, домов ребенка, дети из малообеспеченных семей со всей Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная итогам туротрасли в 2016 году. Туротрасль восстанавливается после критического падения спроса и готовится к изменению правил игры с 1 января 2017 года: какие направления отдыха набирают популярность? Ждать ли в новом году массового закрытия турфирм? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления российского союза туриндустрии; Александр Недополз, генеральный директор сети туристических агентств «Росстур»; Елена Шубина, директор сети туристических агентств «География»; Олег Хигер, генеральный директор группы компаний «Виста».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Нового года в Свердловской области. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор Tele2 макрорегиона Урал Андрей Курданов, исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, основатель «Парка сказов» Наталья Ларионова, Урал Мороз и главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного минздрава Светлана Глуховская расскажут о наиболее популярных программах отдыха на Урале, о рекомендуемом врачами режиме питания в период зимних каникул, а также поделятся практическими советами, как без проблем дозвониться до близких в новогоднюю ночь. На связь с пресс-центром из Cалехарда выйдет заполярный дед Мороз – Ямал Ири.

В 15:00 в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечном (конец ул. Лучистой) состоится закладка первого камня в основание новой ледовой арены. В церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и двукратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР, куратор конференции «Урал» Ночной хоккейной лиги Сергей Макаров. Мероприятие приурочено к 70-летию отечественного и свердловского хоккея. Автобус для СМИ в микрорайон Солнечный отправится в 13:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 15:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) состоится новогодний бал старшеклассников «Рождественская звезда». В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 19:00 в Екатеринбурге в КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) начнется матч между командами правительства Свердловской области и ветеранов ХК «Автомобилист». Перед матчем на площадке «Уральца» состоится торжественное награждение победителей детского турнира на кубок Федерации хоккея Свердловской области. Кроме самого матча зрителей ждет мастер-шоу. Командам будет предложено пять испытаний: броски на точность и дальность, буллиты и командные эстафеты на скорость. После матча два ветерана хоккея Свердловской области получат награды министерства спорта Российской Федерации.

В 19:00 в Екатеринбурге в фотографическом музее «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36, 2-й этаж) состоится открытие выставки «Пропаганда фотографирования» московской арт-группы «ЕлиКука». Организаторы предлагают зрителю стать частью произведения искусства, встроиться в интерактивные инсталляции и запечатлеть себя на собственную камеру или телефон – свободно, без ограничений, импровизируя.

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