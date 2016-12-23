23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 23.12.16

23.12.2016, пятница

В 09:00 в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» (ул. Бардина, 4а) начнется научно-практическая конференция офтальмологов Урала. Мероприятие начнется с трансляции «живой хирургии» – лучшие врачи центра в прямом эфире проведут показательные операции, ассистировать им будут роботы.

В 10:00 в Екатеринбурге в торжественной обстановке после косметического ремонта откроется гинекологическое отделение № 1 Городской клинической больницы № 14 (пер. Медицинский, 4). В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник городского управления здравоохранения Александр Дорнбуш, представители администрации Орджоникидзевского района, главные врачи ЛПУ.

В 10:30 в офисе «Атомстройкомплекс» (ул. Белинского, 39, 15 этаж, конференц-зал) состоится ежегодная итоговая пресс-конференция генерального директора НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35, Исторический зал) состоится последнее в этом году заседание Общественной палаты Свердловской области. На повестке в числе прочих следующие вопросы: обсуждение мер по реализации областного закона «Об общественном контроле» и итоги гражданского форума «Сила Урала». На мероприятие приглашен первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы по соблюдению законодательства в сфере рекламы, госзакупок и госборонзаказа. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов прокомментирует итоги мониторинга цен на продукты питания и топливо в преддверии нового года, расскажет об особенностях контроля законодательства в сфере рекламы, госзакупок и гособронзаказа, а также поделится информацией по результатам анализа административной практики в 2016 году.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы службы судебных приставов в Свердловской области в 2016 году. Судебные приставы впервые начали направлять алиментщиков-должников на обязательные работы: какие еще меры помогают сегодня повысить взыскаемость? Что лучше влияет на скорость выплат: ограничение в выезде за границу или в пользовании автомобилем? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Осьмак, главный судебный пристав Свердловской области – руководитель УФССП России по Свердловской области; Елена Сидорова, заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области.

В 14:30 в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (ул. Еремина, 10, блок Б) состоится первое занятие волонтеров центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, созданного в УрФУ, где их научат инспектировать здания, пригодные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 14:30 в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов (Екатеринбург, ул. Просторная, 73а) состоится открытие новогоднего катка, организованного сотрудниками и молодыми клиентами учреждения. Мастер-класс клиентам пансионата дадут воспитанники школ фигурного катания.

В 15:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур, посвященный торжественному открытию после реконструкции двух дворовых кортов – хоккейного и футбольного (сбор в 14:30 у здания администрации города, пр. Ленина, 24а). В мероприятии примут участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, представители предприятий, жители района. В программе: в 15:00 – начало церемонии на хоккейном корте по ул. Старых Большевиков, 52; в 15:30 – на футбольном корте по адресу: ул. Стачек, 19а.

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