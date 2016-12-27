27 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 27.12.16

27.12.2016, вторник

В 09:00 начнется пресс-тур, посвященный работе ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» и ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» (сбор в 08:50 в администрации Екатеринбурга, пр. Ленина, 24а, фойе 1 этажа). В программе посещение автопредприятия № 3 (МОАП) и депо метрополитена. Спикеры пресс-тура: генеральный директор ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» Владимир Кайсаров, главный инженер автопредприятия № 3 Андрей Эльзессер, главный инженер ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание городской думы. В числе прочих в повестке вопрос «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

С 10:00 до 13:00 в Михайловске и Верхних Сергах пройдут торжественные церемонии пуска в эксплуатацию объектов газоснабжения, в которых примет участие глава регионального минЖКХ Николай Смирнов. Автобус для журналистов отправляется от здания аравительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) в 07:30.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная XXVI Всероссийскому турниру «Рождественские старты мемориал Э.С. Яламова». Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, генеральный директор АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ», УОМЗ) Анатолий Слудных, директор Всероссийских соревнований «Рождественские старты» Рафаил Карманов, многократная чемпионка России по легкой атлетике, вице-чемпионка Олимпийских Игр 2004 ода, чемпионка Европы 2006 года в эстафете 4х100 метров Ирина Хабарова и чемпионка Европы по легкой атлетике 2010 года, победительница Универсиады 2013 года Ксения Аксенова расскажут о программе соревнований, о приглашенных гостях и о возможности выиграть денежные призы.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится пресс-конференция главы администрации города Александра Якоба по итогам 2016 года.

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

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