Кто еще хочет вступить в переговоры? – Самые крутые слухи недели

Публикации за 19.12.16

В Екатеринбурге вовсю обсуждают разные слагаемые будущей губернаторской кампании: кто, где, с кем, о чем говорил, куда ходил, что делал – важно теперь абсолютно все, почитать об этом можно в очередном выпуске «Самых крутых слухов недели». Также в подборке – любопытные слухи о проблемах с оружием в магазинах, о гражданине Румынии на посту уральского градоначальника и многом другом, не менее интересном.

Бурков и Тунгусов вступили в переговоры

В Свердловской области фактически началась губернаторская выборная кампания 2017 года. Одним из признаков этого стало присутствие на первом заседании нового состава избиркома не только замгубернатора Владимира Тунгусова, но и многих представителей политических партий. Довольно показательно и то, что во время заседания к Тунгусову подсел депутат Госдумы от СР Александр Бурков – один из возможных кандидатов в губернаторы. Оба политика что-то оживленно обсуждали. Напомним, в 2011 году «серый дом» и эсеры выступили на выборах единым фронтом. В этом году во время думских выборов, напротив, Бурков ожесточенно критиковал областной лагерь, в который перешел Тунгусов. Депутат также заявлял, что «никакие смычки города и деревни» не помешают ему победить, но этого не случилось – результат эсеров оказался одним из самых низких за все время. Возможно, Бурков рассчитывает поправить свое реноме как политика на губернаторских выборах.

Коммунисты не проявляют интереса к губернаторским выборам

А вот свердловские коммунисты, похоже, к предстоящей кампании равнодушны. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из того, что первый секретарь обкома Александр Ивачев и не подумал явиться на первое заседание избиркома и хотя бы познакомиться с его новым составом. Возможно, это связано с проблемами в самом отделении – по данным источников NDNews.ru, там продолжаются внутренние конфликты, что может привести к дальнейшим кадровым потерям. Среди тех, кого может лишиться отделение, называют и единственного опытного депутата заксо от этой фракции – Вячеслава Вегнера. Отметим, его уход может окончательно превратить свердловское отделение в «пионерский отряд», который вряд ли будет способен выставить достойную кандидатуру на пост главы региона.

Ярутин собрался в губернаторы?

Еще говорят, главный свердловский «Патриот России» Сергей Ярутин, развивший бурную активность за последние недели, может попробовать себя в качестве кандидата в губернаторы региона. Его все чаще видят в заксобрании, а в кулуарах даже шутят, что претендент примелькался избирателю – его портреты на рекламных щитах висят в Екатеринбурге уже больше года. Появились они одними из первых на старте избирательной кампании в заксо. Правда результативной кампания 2016 года для него не стала. И после ее окончания Ярутин на пару месяцев из публичной повестки пропал. Зато теперь вновь появился!

Шувалов спутал карты глава моногородов

В конце декабря должно состояться совещание у вице-премьера РФ Игоря Шувалова с главами российских моногородов. Они будут защищать проекты по переводу моногородов в ТОР. В числе приглашенных, например, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. «Путинград» тоже претендует на лишение статуса моногорода. И шансы хорошие – тагильский депутат ГД Алексей Балыбердин председательствует в экспертном совете по развитию моногородов. Планировалось, что защита проекта по переводу Нижнего Тагила в территорию опережающего развития пройдет уже на этой неделе, но Шувалов неожиданно перенес дату встречи с мэрами, спутав им планы. Теперь в тагильской администрации сетуют на жуткую неразбериху с графиками главы – в конце года проходит множество совещаний, где мэру надо присутствовать, и из-за любых изменений работу приходится перестраивать.

Министр спорта Рапопорт оказался потомком одного из первых представителей ОГПУ на Урале

Довольно любопытные слухи обсуждают потомки первых чекистов Свердловской области. Якобы, первый начальник свердловского ОГПУ Григорий Рапопорт является родственником нынешнего министра спорта Леонида Рапопорта. Отметим, что на сохранившихся еще с двадцатых годов фотографиях видно определенное внешнее сходство между двумя государственными деятелями. Отметим, что на Урале Рапопорт трудился с 1931-го по 1933-й год, потом его направили в Сталинградский край, а в 1937-м, как водится, расстреляли. Так сразу и не скажешь – палач это был или жертва – едко иронизируют слухмейкеры.

Камышлов возглавил гражданин Румынии. Местные патриоты в ярости

В редакцию NDNews.ru позвонили несколько человек, и сообщили, что и.о. главы Камышловского городского округа Олег Тимошенко имеет двойное гражданство. Зачем чиновнику румынский паспорт, выяснить не удалось. Как это влияет на качество работы Тимошенко, камышловские патриоты также корреспонденту NDNews.ru не пояснили, высказавшись в том духе, что «вот вроде везде в России запрещено, а в Камышлове румын городом рулит, и все его покрывают».

Секретарь и.о. главы города призналась, что шеф отказывается обсуждать эту тему с журналистами, бросает трубку, и соединять с ним по этому вопросу нельзя. В департаменте информационной политики областного правительства об интересном чиновнике с периферии тоже сообщить ничего не смогли, отметив лишь, что Тимошенко мог не поставить в известность руководство о втором гражданстве. «В ряде стран, Израиле, например, вообще запрещено уведомлять свою первую страну о том, что ты получил второй паспорт, так что ничего удивительного», – отметили в пресс-службе.

Забавный казус, если он подтвердится, может принести реальные проблемы округу. Полгода назад прежнего главу отстранили в связи с утратой доверия – Михаил Чухарев, по материалам следствия, подписывал акты приемки на недостроенные дома для переселенцев из ветхого жилья. Олег Тимошенко был замом Чухарева. Если и этого главу снимут, пост можно будет считать «проклятым». Отметим, что ФЗ «О Государственной гражданской службе Российской Федерации» действительно запрещает служащим иметь второе гражданство.

Оружейные заводы, производящее стрелковое оружие, прекратили выпуск гражданской продукции

Довольно тревожные слухи исходят от людей, имеющих отношении к охоте и к ЧОПам. Рассказывают, что в последнее время стало довольно проблематично приобрести новенькую «Сайгу» или любое другое огнестрельное нарезное оружие, которое разрешается продавать гражданским лицам – например охотникам. Говорят, что все, что осталось на полках оружейных магазинов – это старые запасы. Якобы, Тульскому и Барнаульскому заводам дано тайное указание сконцентрироваться на военной продукции и это совсем не радует.

Работники свердловской «оборонки» пожаловались Путину на долги по зарплате

Бывшие сотрудники НПО «Родина», которые никак не могут выбить у предприятия миллионные долги по зарплате, написали в адрес российского президента Владимира Путина обращение с просьбой урегулировать ситуацию с проблемным работодателем. Авторы письма указали, что собственник завода не желает расставаться с активами (среди которых трехэтажное здание в центре Екатеринбурга), чтобы погасить долги перед действующими и бывшими сотрудниками. Вместо этого директор предпочитает говорить о тяжелой финансовой ситуации на предприятии, которая сложилась из-за задолженности заказчиков. Под обращением президенту подписалось несколько десятков человек. Как следует из официального ответа АП, информация перенаправлена в Роструд и прокуратуру Свердловской области.

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