Живая или искусственная – природе плевать, какую елку вы поставите на Новый год / Научный подход против обывательского (ФОТО)

Публикации за 19.12.16

Следующий, 2017 год, объявлен Годом экологии в России. В связи с этим чиновники и борцы за безопасность окружающей среды уже развивают активную деятельность, создают советы, проводят совещания, раздают рекомендации, как обезопасить природу от вредного воздействия. Например, купить бумажный пакет вместо пластикового или заменить салфетки для рук электросушилкой. У ученых-экологов на это свой взгляд, который может порвать шаблоны обывателей. С вопросами о том, что полезнее для окружающей среды, мы обратились в Институт экологии растений и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН. На них отвечали научный сотрудник лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ, кандидат биологических наук, председатель СМУ ИЭРиЖ УрО РАН Иван Сморкалов и старший научный сотрудник той же лаборатории Светлана Кайгородова.

Редакция NDNews.ru составила несколько популярных пар-антагонистов, в каждой из которых что-то одно считается более вредным для окружающей среды, чем другое. Например, покупку искусственной новогодней елки считают более безопасной, чем вырубку живого деревца, которое после каникул отправится на помойку (или будет сохнуть до мая на балконе). Всего таких пар набралось десять, помимо елок это – бумажные полотенца и электросушилка для рук; дизельное топливо и бензин; складирование мусора и его сжигание; натуральная шуба и шуба из искусственного меха; пластиковый пакет и бумажная сумка; ртутная лампа и лампа накаливания; линолеум и паркет; кондиционер для воздуха и вентилятор; шариковый дезодорант и спрей.

Некоторые екатеринбургские экологи отвечать на вопросы о том, что из приведенных пар вреднее, отказались. Позже выяснилось, почему. «Пластиковые пакеты не наносят вреда экологии. Экология – это наука, она занимается не защитой природы, а изучением закономерностей. И как науке большой вред ей наносит ажиотаж вокруг некоторых проблем и вопросов, высосанных из пальца, но почему-либо принимаемых за экологические, – объяснил Иван Сморкалов. – Строго говоря, мы не можем с научной точки зрения обсуждать «вред природе» или, тем более, «вред экологии», но можем рассуждать, например, о рациональности использования человеком каких-то ресурсов или возможных последствиях каких-то действий для конкретных природных систем, но не для природы в целом».

Если каждый, кто празднует Новый год, будет ежегодно рубить елку к празднику, на всех леса не хватит. С другой стороны, искусственные елки делают из нефтепродуктов, добыча которых тоже наносит ущерб окружающей среде. Что лучше?

Можно срубить елку в специальном питомнике или в месте, которое определяют лесники. От этого нет вреда. И искусственную елку могут сделать из вторсырья. Тоже не вредно. Да даже если и не из вторсырья – добыча и переработка нефти не обязательно наносит вред. Например, в настоящий момент добыча нефти в Арктике, судя по всему, наносит меньший ущерб экосистемам, чем перевыпас оленей. Нефтяные компании, ограниченные природоохранным законодательством, минимизируют свое влияние на среду, а вот оленеводы к ученым не прислушиваются. Для них – чем больше оленей, тем лучше. Тут надо понимать, что традиционное хозяйство отнюдь не всегда экологично.

Даже если вырубить два гектара елок, через какое-то время они все равно вырастут. Это возобновляемый ресурс. И елка вырастает гораздо быстрее, чем нарабатывается та нефть, которую используют для изготовления искусственных. Если все семь миллиардов людей пойдут вырубят по елке и будут так поступать ежегодно до полного истребления елок, это, возможно, спровоцирует экологический кризис, который может стать губительным для человечества. И подобные кризисы были в истории Земли, когда доминирующие виды вымирали, подорвав собственную ресурсную базу и не сумев приспособиться к изменившимся условиям существования. Но природа-то с этим справилась, никуда не делась. Просто доминировать стали другие виды. Наверное, на подобные вопросы, что лучше с точки зрения экологии, самый правильный ответ будет такой: чем больше разнообразных альтернативных вариантов решения одной задачи будет в арсенале человечества, тем лучше.

В странах Западной Европы повсеместно переходят на использование электросушилок для рук вместо бумажных полотенец. И наклейки клеят – мол, мы бережем деревья. Но электричество-то тратится на работу сушилок. Что хуже?

Бумажные полотенца в основном делают из вторсырья. И, скорее всего, это производство не более вредно, чем производство сушилок, которые состоят из пластика и металлов. Плюс требуется электроэнергия на работу сушилок. Но однозначно сказать, что лучше, все равно нельзя. Электросушилки гигиеничнее и позволяют сократить расходы по регулярной уборке мусора. Но к вреду или пользе для окружающей среды эти соображения отношения не имеют.

Говорят, что дизельное топливо экологичнее бензина. Это так?

Так принято считать. Потому что расход хорошего дизельного топлива в хорошем двигателе меньше – соответственно, меньше и выбросов. Но ДТ, как и бензин, бывает разного качества. Различается и эффективность сжигания топлива в разных двигателях. Если мы видим агрегат, работающий на дизельном топливе, из которого валит черный дым, вряд ли его можно сравнить по экологичности с исправным бензиновым двигателем, в котором топливо сгорает практически полностью. Да, там и там в любом случае выделяется углекислый газ, но с этим природа справляется. Так что однозначного ответа нет и на этот вопрос.

Что вреднее – сжигать мусор или складировать?

Просто складировать бытовой мусор на открытой площадке – это прямое токсическое воздействие на тех, кто живет рядом, как ни крути. А если его сжигать, то важно – как именно. Если просто подпалить и сжечь свалку, токсическое воздействие будет еще масштабнее, чем от постепенно разлагающегося сложенного мусора. Но если это делать на нормальном мусороперерабатывающем заводе, с высокотемпературными печами и с очисткой воздуха, это лучший выход.

Что экологичнее – шуба из натурального меха или из искусственного?

Если отбросить чисто этические вопросы, касающиеся «прав» животных, то шуба, сделанная из шкур животных, выращенных для этой цели на звероферме или добытых по квоте в дикой природе, очень даже «экологична» и никакого вреда окружающей среде не наносит. Если это не результат браконьерства и истребления редких видов. А искусственный мех снова возвращает нас к вопросу нефтедобычи. Мы можем оценивать только насколько рационально в данном случае используются ресурсы, которые позволяют человечеству жить. Носить зимой натуральную овечью или лисью шубу на Урале – рационально, надеть один раз накидку из дикого песца на вечеринку в Каннах, а потом на годы спрятать ее в «шубохранилище» – нерационально, так же нерационально, как принципиально носить только синтетику, будучи охотником или владельцем овечьего стада. Если делать все по уму, натуральная шуба или искусственная одинаково безопасны.

Ртутные лампы безопаснее ламп накаливания?

Если нормально пользоваться, а не разбивать ртутные лампы, то все безопасно. А эксплуатация ламп накаливания – это нерациональное использование ресурса, если доступна более эффективная технология. Тут вопрос не вредности, а именно рациональности. Есть смысл экономно использовать природные ресурсы, чтобы продлить благополучное существование человечества. Что касается утилизации таких ламп, то если не выбрасывать их с обычным мусором, а относить в специальные места, то есть делать, как надо, все будет хорошо.

Кондиционер вреднее вентилятора? Оба жгут электричество, но в кондиционере – фреон

Оба жгут электричество, только в кондиционере есть хладагенты, которые широко используются во всевозможной технике, в том числе в холодильниках. Почему тогда сравниваются вентиляторы с кондиционерами? Почему не обсуждается всеми подряд вопрос об экологичности использования холодильников? Думаю, дело в том, что мы уже давно не представляем себе жизнь без холодильников, а без кондиционеров пока представляем. Нельзя сказать, что кондиционер хуже вентилятора, если его правильно утилизировать, когда он сломается. Сам по себе в процессе эксплуатации он приносит не больше вреда, чем любой другой бытовой электроприбор.

Для обывателя это немного странно с учетом популистских высказываний о вреде каких-то явлений для экологии. Почему периодически появляются высказывания а-ля «покупайте бумажные пакеты вместо пластиковых», например? Зачем говорить, что белые медведи на Северном полюсе страдают от выбросов в атмосферу продуктов сгорания самолетного топлива?

Ну, с пластиковыми пакетами все более-менее понятно. Отправленные на вторичную переработку пластиковые и бумажные пакеты одинаково безвредны. А вот брошенная где ни попадя летающая по воздуху, скапливающаяся в неподходящих местах пластиковая упаковка влияет на качество жизни людей самым непосредственным образом, создавая неприятное впечатление обитания на свалке. Драные коробки, бумажные пакеты или пищевые отходы в этом смысле не лучше, просто разлагаются быстрее и потому не накапливаются в таких количествах.

Белые медведи, действительно, находятся под угрозой вымирания, и похоже, что ускоренные человеческой деятельностью климатические изменения играют в этом не последнюю роль.

У нас в мире много «пугалок». Часть из них имеет под собой реальное основание, часть – возникает сама собой. И любую кто-то может использовать в своих целях. В сфере экологии по любому поводу легко придумать вполне убедительную страшилку (достаточно вспомнить «страшный» дигидрогена монооксид) и использовать ее в качестве эффективнейшего маркетингового приема. Чем глобальнее, страшнее и проще «пугалка», тем легче она приживается в сознании людей неосведомленных. И выбить ее оттуда какими-то более сложными и неоднозначными сведениями и идеями непросто. Даже ученым иногда приходится этим пользоваться: сумеешь привязать свою работу к какой-нибудь популярной «страшилке» – о тебе будут больше говорить, будут слушать, будет проще получить финансирование. Собственно, некоторые серьезные научные исследования в области экологии проводятся под такой «крышей». Бывает, что только с таким популистским прикрытием исследовательские коллективы могут получить ресурсы, чтобы заниматься своими скучными, никому кроме них не понятными, но действительно важными темами, которые вряд ли взволнуют «зеленую» общественность или станут поводом для холиваров в интернете.

Так уж сложилось, что слово «экология» массово и зачастую бездумно используется для обозначения всего, что как-то относится к взаимодействию человека с окружающей его природной средой. И тут надо помнить, что природе – всё равно, у нее нет эмоций и ей не бывает плохо или хорошо, она просто была, есть и будет, с нами или без нас. Ущерб можно нанести отдельным компонентам окружающей среды, повлиять на них таким образом, что Земля перестанет быть пригодной для обитания человека и именно в этом смысле человечеству необходимо заботиться о природе – чтобы поддерживать условия, в которых человечество может существовать и развиваться.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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