Новый год, 8 марта и Первомай – объедаемся и болеем / Интервью с главным гастроэнтерологом Свердловской области Еленой Бессоновой

Публикации за 21.12.16

Приближения новогодних праздников особенно ждут чрезвычайные службы, у которых нагрузка в эти дни только увеличивается. Среди тех, кому придется работать больше, – врачи. Главный гастроэнтеролог Свердловской области Елена Бессонова рассказала NDNews.ru, можно ли подготовить себя к майонезному удару новогоднего застолья и почему поесть на ночь – не всегда вредно.

Новый год – время, когда люди себя не ограничивают в еде. Можно ли как-то подготовить организм к этому?

Подготовиться заранее нельзя – нет никаких препаратов или манипуляций. Мы можем только изучить вопрос, чтобы понимать, как себе не навредить. Любое переедание негативно сказывается на здоровье. Все это понимают, но соблюдать эту аксиому – самое трудное. Не надо много есть, не надо есть жареное и жирное, отдавая предпочтение растительной пище, надо больше двигаться. И не стоит смешивать алкоголь.

Чем чревата невоздержанность в еде? Все равно ведь все будут объедаться.

Большинство гастроэнтерологов скажут, что такие праздники как Новый год, 8 марта, Первомай – это время, когда количество больных существенно прибавляется. У нас и у хирургов, которым приходится справляться с острыми панкреатитами, панкреонекрозами, холециститами. Статистика нам печальные вещи говорит – и она из года в год не меняется, люди не становятся сознательнее в этом вопросе.

А как же реклама – когда человек идет на фуршет, объедается, потом принимает волшебную таблетку – и все хорошо?

Коммерческий интерес фирм понятен. Но там же говорят – проконсультируйтесь с врачом. Не все препараты безобидны, к ним стоит относиться с долей скепсиса. Особенно у тех, у кого есть хронические заболевания органов ЖКТ. Не надо думать, что мы примем таблетку, наедимся, и нам ничего не будет. Будет и еще как.

Аперитивы и дижестивы действительно способствуют пищеварению?

Это имеет место быть. Особенно в средиземноморской кухне, где есть даже понятие – дигестивное вино. И оно действительно включается в процесс пищеварения. Но это касается только вина, и никаких других алкогольных напитков. К тому должна быть определенная еда, а также определенное количество вина – бокал, а не бутылка. Некоторая польза в употреблении еды параллельно с хорошим вином есть. Но это подходит только для здоровых людей.

Итальянцы еще любят после еды эспрессо выпить, чтобы улучшить пищеварение. Тоже помогает?

Раньше считалось, что кофе может обострять ряд хронических заболеваний, но сейчас к этому врачи спокойнее относятся. А при некоторых заболеваниях кишечника кофе даже рекомендуют – это может позитивно сказываться. Но только если это не пациент с тяжелым панкреатитом

В России принято после трапезы заливаться чаем. Это не вредно?

Мне кажется, чай великолепная вещь, он полезен. Но только не надо с разбегу после еды пить чай. Надо дать паузу. Через 15-20 минут после еды приятнее и полезнее выпить чай. И он должен быть не холодным.

Есть мнение, что в суровом уральском климате – особенно зимой – надо есть больше жирной пищи. Это так?

Есть такая теория. Жирная пища дает много энергии, позволяет согреться, пережить холодные времена. Но мы цивилизованные люди, никто на улице не живет и так сильно не мерзнет, как, например, эскимосы. Эта теория сейчас устарела.

В фитнес-сообществах под правильным питанием понимается еда с меньшим количеством углеводов, большим – белков и растительных волокон. Насколько эта трактовка верна с точки зрения медицины?

Если мы говорим о совершенно здоровом человеке, то это нормально. В рационе должен быть белок. Есть веяние «не будем есть мясо», но мы генетически не созданы, чтобы питаться так. Должны быть белки, аминокислоты, в том числе невосполнимые, которые ниоткуда не возьмутся, кроме как из мяса. Ну и должна быть «трава» – это наш, медицинский сленг, то есть пища растительного происхождения. Это овощи, фрукты, салаты.

У нас проблемы две. Первая – мы едим редко, но много, потому что заняты в течение дня. Вторая – мы едим не ту еду, которую нам надо есть. Не потому что мы не понимаем, а потому что салаты, овощи и фрукты зимой не всем доступны, а они должны быть в рационе ежедневно.

Свердловчанам, получается, тоже подходит средиземноморская диета?

У нас нет каких-то климатических особенностей, которые надо учитывать при выборе питания. Кроме того, что бывает холодно. Но для этого у нас есть горячий чай.

Принцип «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин – отдай врагу» – работает?

Завтрак точно надо съесть, обед – можно и разделить, чтобы не переедать, но я всегда была сторонницей того, что ужинать необходимо. Я не вижу большого вреда в еде на ночь, хоть это и звучит крамольно. Голодный человек плохо спит, не отдыхает. При этом он не поправится, если немного поест перед сном.

Что нужно сделать, чтобы повсеместно перейти к здоровому питанию?

Есть положительный опыт зарубежных стран, когда все заведения, предприятия закрываются на обеденный перерыв. Все должны в это время поесть, и это не считается чем-то зазорным. Сейчас у нас на большинстве предприятий вообще исчезает понятие обеда – все работают без перерыва. Мол, как это можно закрыться на обед? Хотя раньше перерывы были нормальным делом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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