Рождественские концерты, новогодние ярмарки и паркур-шоу про «Супергероев» (ФОТО, ВИДЕО) / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Публикации за 23.12.16

Екатеринбург уже вовсю погрузился в празднование Нового года и Рождества. Если у вас еще нет праздничного настроения, можно его себе создать в эти выходные: в театрах и филармонии проходят новогодние концерты, где будут исполнять все самые главные хиты праздника, на разных площадках организованы ярмарки, где продают новогодние подарки и сладости.

Новый год в филармонии: джаз, мюзикл и рок-опера

23, 24 и 25 декабря в филармонии пройдут Новогодние концерты за столиками. Концерты «Классик-Хит-Коктейль» в формате «table-and-chair setup» проводятся в филармонии с 1998 года. Это самый легкий способ знакомства с академическим залом и 100% relax. Отличительная черта – полное перевоплощение концертного зала и звучащей в нем музыки. Серьезная академичность исчезает вместе со строгими креслами. Легкомысленные столики с вином и конфетами располагают к дружескому общению, романтическим встречам и душевному отдыху. На территории, свободной от эмоциональной сдержанности, процветает легкая классика и приятная слуху эстрада.

В Новогодней программе: рождественские мелодии, джазовые ритмы, хиты культовых бродвейских мюзиклов. Прозвучат попурри из фильма «Карнавальная ночь», «Silent Night» Харриса, увертюра к мюзиклу «Кандид» и ария Тони из мюзикла «Вестсайдская история» Бернстайна, фрагменты из оперы «Призрак оперы» Уэббера и другие композиции.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: 2200-2500 рублей.

Шедевры классики – на Рождественских концертах в Оперном театре

23, 24 и 25 декабря в Театре оперы и балета пройдут традиционные Рождественские концерты. Зрителей приглашают погрузиться в атмосферу зимнего торжества: музыкальная феерия и симфония сказочных звуков ждут вас. В концерте принимают участие ведущие солисты оперы. Прозвучат такие шедевры классической музыки, как Ария Калафа из оперы «Турандот» Дж. Пуччини, Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини, Хабанера из оперы «Кармен» Ж. Бизе, Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, Дуэт Мими и Рудольфа из оперы «Богема» Дж. Пуччини, Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса и другие.

Подарком для зрителей станут редко исполняемые на оперной сцене произведения, среди них ария Линды из оперы «Линда ди Шамуни» Г. Доницетти, дуэт Надира и Зурги из оперы «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, ария Цербинетты из оперы «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса, дуэт «Рассвет» П.И. Чайковского, ария Гения холода из оперы «Король Артур» Г. Перселла и другие.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Хэндмэйд-подарки к Новому году – на Sandarina Market

С 23 по 25 декабря на Свердловской киностудии пройдет новогодний Sandarina Market. Три дня дизайнеров с новогодними подарками из разных городов, разнообразный фудкорт, мастер-классы и неповторимая атмосфера Нового года ждет всех пришедших. В дизайнерской зоне – 150 новых имен и любимых марок со всей страны: авторские товары начинающих и известных дизайнеров, семейных мастерских, локальных брендов, шоу-румов и винтажных лавок. На фудкорте – шоколад ручной работы, мед с разными вкусами, арахисовая паста, рождественские пряники и многое другое.

В зоне мастер-классов можно узнать как из осколков собрать чудесную новогоднюю игрушку, задекорировать деревянные фигурки Снегурочки и Деда Мороза, вместе с детьми задекорировать заготовки из солёного теста. Полная программа есть в группе фестиваля «ВКонтакте».

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж)

Вход: единый билет на три дня – 150 рублей. Выставка африканских ритуальных масок и этническое кино – в «Салюте»

24 декабря в 20:00 в кинотеатре «Салют» пройдет вечер под названием «Белая магия на черном континенте». Организаторы обещают действие в трех частях. Первая часть – выставка африканских ритуальных масок и скульптуры «Das Afrikanische Kunst». На втором этаже будет представлено собрание уникальных артефактов из коллекции двух бесстрашных исследователей Африки Станислава Словиковского и Игоря Белоусова. Все находящиеся в экспозиции произведения африканского прикладного искусства аутентичны, приобретены лично в соответствующих районах северной, южной и экваториальной Африки гвинейского побережья в ходе 4 экспедиций. Африканские маски и статуэтки обладают не только бесспорными эстетическими достоинствами, но и собственной историей существования, вплетенной в магический контекст Черного Континента. Большинство предметов из этих коллекций выставляется впервые.

Вторая часть – антинаучный доклад «Устранение оптимизма и бескомпромиссное уяснение деталей «до последнего атома». Третья часть – премьера фильма «Das Afrikanische Kunst». Это эпическое полотно в духе русского авангарда, сознательный уход авторов от постмодернистских клише предыдущих трех фильмов (где установка «пародировать пародию» почти стала фетишем). Сюжет фильма движется в русле одной из основных задач этой африканской экспедиции, а именно: проведение в полевых условиях психофизиологического эксперимента по мгновенному гипнозу и внушению всем встреченным в Танзании Замбии, Зимбабве и Кении людям, животным и даже неодушевленным предметам – желания петь, танцевать и как то иначе проявлять свои скрытые таланты в присутствии экспериментаторов. Cнято при поддержке консульств Эфиопии, Танзании и Зимбабве.

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: свободный.

Новогодний мюзикл «Призрак Замка» – в Драме

24 декабря в 11 и 15 часов, 25 декабря в 15 часов в Театре драмы состоится премьера мюзикла «Призрак Замка». Эта музыкальная сказка в двух действиях станет главным новогодним подарком театра зрителям. Более трех веков Призрак Замка держал в страхе его несчастных обитателей и редких гостей: мало кто после встречи с фантомом сохранял крепкие нервы и здравый рассудок. Но сегодня его ужасная репутация под угрозой – новых владельцев не пугают ни жуткий скрип цепей, ни заунывные стоны, ни хруст костлявых пальцев! Однако наш старина не намерен сдаваться – ведь за триста лет он узнал немало способов доведения наглых захватчиков до смертельного оцепенения.

Отметим, что работа над постановкой началась еще в октябре. Актерам пришлось продемонстрировать не только свой драматический талант, но и пластику и вокальные данные.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 200 рублей.

Рождественская ярмарка с глинтвейном и немецкими пончиками в ГЦСИ

24 декабря во дворе ГЦСИ откроется Рождественская ярмарка с глинтвейном, немецкими пончиками, имбирными пряниками и гирляндами. Двор будет работать с 12 до 17 часов. В это время можно будет выпить глинтвейн, угоститься жаренными сосисками, сладкими вафлями и пончиками. С 17:30 – группа «Музыкалка» споет рождественские песни в джазовой обработке.

Внутри здания на Добролюбова, 19а с 12 до 19 часов можно будет: принять участие в мастер-классах по созданию рождественских подарков; посмотреть винтажные рождественские фильмы; купить сладости, авторские украшения, открытки, книги и сувениры; послушать живое исполнение Jazz; отлично провести время всей семьей.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 150 рублей, 100 рублей – для студентов и пенсионеров, дети до 18 лет – бесплатно.

Паркур-шоу «СуперГерои»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hJHPV2d_qTo&rel=0">Video</a> СуперГерои

25 декабря в 11 часов в ЦК «Урал» покажут паркур-шоу «СуперГерои». Это акробатическое представление компании Bankai Organization – хэдлайнеров «Comicon Dubai – 2015», участников открытия Олимпийских Игр «Сочи-2014». Проект разрабатывался, учитывая предпочтения современных детей – начиная от подбора персонажей и сценического контента такого как, паркур, акробатика, брейк-данс, спецэффекты и заканчивая реалистичным дизайном костюмов, созданных по официальным эскизам из фильмов. Команда привлекла лучших акробатов-каскадеров, которые готовили всю трюковую хореографию шоу. Как итог, на сцене воплотились образы самых топовых героев и злодеев comics-вселенной, исполняющих невероятные трюки.

Передовые световые и 3d-mapping технологии, невообразимые трюки Спайдермена в воздухе, хитроумные ловушки Джокера, неизмеримая сила Супермена и изящная грация Женщины-кошки – в шоу будет все для того, чтобы полностью погрузиться в удивительный и яркий мир рисованных историй всей семьей.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500-1500 рублей.

Последний кавер-фестиваль года – в BenHall

25 декабря в 20:00 в пабе BenHall состоится уже 92-ой кавер-фестиваль. Паб приглашает проводить старый год с хорошей музыкой. Участники 92-го фестиваля: The Blues Tunes Band, Non-Stop, Dr. Joy, «Номер 4етыре». Ведущий рок-безобразия и по совместительству главный Дед Мороз – Александр Яшников. Конечно, не обойдется без новогодних сюрпризов и подарков.

Место проведения: Ben Hall (ул. Народной воли, 65)

Вход: свободный.

На Уралмаше отметят Новый год в японском стиле

25 декабря с 12 часов вновь пройдут новогодние мероприятия на Бульваре Культуры на Уралмаше. Откроет день танец Уралмаша, с 12 до 18 часов можно будет дописать самое длинное письмо Деду Морозу, которое отправят в тот же день. С 13 до 17 часов – посмотреть веселые истории со студией «Ералаш».

13.00-15.00 пройдет «День рождества-волшебства»: аллея рождественских желаний, рождественские гадания, уроки игры на шарманке. В это же время будут исполняться рождественские гимны.

С 15 до 16 часов на Уралмаше отметят Новый год с центром «Япония»: традиции, игры, бой на мечах кэндо. В финале все желающие будут лепить город снеговиков.

Бесплатно: горки, снежный лабиринт, ледяная чаша, костюмы сумо, детский мини скалодром, а также все мероприятия, указанные в афише. Платно: кикер-футбол, куб-лабиринт, детский троллей, мини-скалодром, прокат бубликов и сноускейтов, катание на лошадке, запряженной санями, или верхом на пони.

Место проведения: бульвар Культуры (Уралмаш)

Вход: свободный.

Фотовыставка «Пропаганда фотографирования»

С 22 декабря в Доме Метенкова работает фотовыставка артгруппы «ЕлиКука» «Пропаганда фотографирования». Работы предоставлены из собрания Мультимедиа Арт музея, Москва. Большинство людей любит фотографироваться на фоне красот: под водопадом, на горе и на морском побережье, на фоне картин и городских памятников, у архитектурных сооружений и с предметами роскоши. Однако нередко в музеях, чтобы запечатлеть себя вместе с каким-нибудь произведением искусства, необходимо купить отдельный билет, а некоторые вещи и вовсе запрещено снимать. Выставка «Пропаганда фотографирования» московской арт-группы «ЕлиКука», напротив, предлагает зрителю стать частью произведения искусства, встроиться в интерактивные инсталляции и запечатлеть себя на собственную камеру или телефон свободно, без ограничений, импровизируя.

По задумке авторов их проект, который будет впервые показан в Екатеринбурге, включает в себя три уровня. Во-первых, непосредственно сами работы вне их взаимодействия с публикой; во-вторых, процесс съемки и, наконец, непременное выкладывание получившихся кадров в социальные сети. Как считают участники «ЕлиКука», придя на выставку, зритель неминуемо будет задаваться вопросом: сможет ли он стать произведением искусства; готова ли его красота вступить в контакт с красотой, воплощенной художником; не будет ли он выглядеть блекло или нелепо на снимке? Итогом этих размышлений в музейном пространстве становится решение – фотографироваться или нет.

Место проведения: Дом Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: от 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

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