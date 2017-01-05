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Публикации за 05.01.17

Фильм по компьютерной игре «Кредо убийцы», машинки-монстры для всей семьи и комедия-путешествие / Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Фильм по компьютерной игре «Кредо убийцы», машинки-монстры для всей семьи и комедия-путешествие Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Главным в прокате на этой неделе станет фантастический боевик «Кредо убийцы», снятый по мотивам известной во всем мире компьютерной игры. Привлекательности проекту добавляет то, что в главных ролях снялись Майкл Фассбендер и Марион Котийяр. Но некоторые зрители считают, что картины вышла без души. Также в прокате – семейный фильм про машинки-монстры, французская комедия про неудачное путешествие и французская мелодрама для взрослых.

Фантастический боевик по компьютерной игре «Кредо убийцы»

Кредо убийцы

В прокат сегодня выходит фантастический боевик по мотивам одноименной компьютерной игры, ставшей хитом в мире, «Кредо убийцы». Режиссером проекта стал Джастин Курзель, а главную роль исполнил Майкл Фассбендер.

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон и другие.

Отзывы на фильм противоречивые. Скорее всего, его оценят любители спецэффектов и компьютерных игр.

«Фассбендер и Курзель играют в эту игру по-настоящему. Их энтузиазм в хорошем смысле заразителен, – пишет зарубежный журнал Rolling Stone. – В движениях камеры Курзеля, которые позволяют нам наблюдать за зрелищными прыжками Агилара и его напарницы Марии, есть нечто притягательное, то, что мы видели в игре «Кредо убийцы». Если исключить из всей этой истории философские отступления и убрать надоевший закадровый голос, то можно предположить, что адаптация компьютерных игр для экранов кинотеатров постепенно перестаёт быть самоубийственной миссией. «Кредо убийцы», конечно, не идеален, но он демонстрирует прогресс в этом деле, а это уже кое-что».

Рецензенты на «Кинопоиске» не все согласны с тем, что фильм удался.

«В итоге картина получилась, как иногда говорят, «без души». Смотреть одну визуальную часть откровенно скучно, хотя она сделана на высочайшем уровне – и не мудрено, над визуалкой корпели почти дюжина компаний. А говорить о мотивации зрителя к сопереживанию – дело вовсе унылое, так как по степени идеологической шизофрении ассасины ничем не уступают тамплиерам», – пишет на «Кинопоиске» пользователь Monah_kavkaz.

«Одним словом, если вы ищете экшен с красивыми визуальными и 3D эффектами и при этом с добротным сюжетом, то конечно советую вам к просмотру», – не соглашаются другие любители кино.

Семейный фильм «Монстр-траки»

Монстр-траки

Для всей семьи – а особенно для семей с мальчиками – в прокате фильм «Монстр-траки» режиссера Криса Уэджа. Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.

В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон, Барри Пеппер и другие.

Французская комедия «Без тормозов»

Без тормозов

Николас Бенаму снял комедию про неудачное путешествие. Взяв напрокат самый навороченный семейный автомобиль, глава семейства отправляется в долгожданный отпуск со своей женой, детьми и отцом. Но когда новомодный круиз-контроль вдруг полностью отключает тормоза, каникулы перестают быть томными. Фильм подойдет для тех, кто любит гонки, но не в классическом их понимании.

В ролях: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз и другие.

Мелодрама «Ложные признания»

Ложные признания

В кинотеатре «Колизей» в ограниченный прокат выходит фильм «Ложные признания» Люка Бонди. Прекрасный, но бедный юноша Дорант безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту. В то время как его дядя намерен женить племянника на Мартон, деловитой компаньонке вдовы. А мать Араминты, мечтающая о том, чтобы состоятельная дочь вошла еще и в аристократические круги, хочет выдать ее за графа Доримона…

В ролях: Изабель Юппер, Луи Гаррель, Бюль Ожье и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.01.17

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