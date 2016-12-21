950 штрафов за сутки. Курганы продолжают лихачить на дорогах

Публикации за 21.12.16

20 декабря в Кургане и на дорогах Зауралья произошло 45 дорожно-транспортных происшествий. За сутки полицейским удалось пресечь 1208 нарушений Правил дорожного движения.

По данным УМВД региона, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны восемь водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 950 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

В Каргапольском районе произошло ДТП с пострадавшими. Около 09-55 на 270 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» столкнулись две машины.

51-летний водитель на автомобиле «Тойота» ехал в сторону Кургана. Обгоняя неустановленный грузовик, мужчина допустил столкновение со встречным автомобилем «Киа». За рулем находился 54-летний водитель. Далее водитель «Тойоты» врезался в еще одну машину – «Тойота Королла». В результате ДТП 51-летний и 54-летний водители получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Курган, Марина Шашкова

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