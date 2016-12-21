В Кургане вынесен приговор дебоширу, пытавшемуся сжечь руку полицейского

Публикации за 21.12.16

Вынесен приговор суда в отношении 32-летнего жителя Кургана Евгения Гришина. Мужчина признан виновным в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе следствия установлено, что в мае текущего года мужчина находился в селе Мокроусово в гостях у родственников. В ночь на 13 мая автомобиль марки BMW, за рулем которого находился осужденный, был остановлен экипажем ДПС. Полицейские заподозрили, что водитель пьян.

Находясь в автомобиле, злоумышленник схватил сотрудника полиции, стоящего рядом с автомобилем, за руку и стал ее выкручивать. После этого он, удерживая руку инспектора, поднес к ней горящую зажигалку. Параллельно дебошир не забывал ругаться и материть инспектора. После произошедшего инцидента злоумышленник был доставлен в отдел полиции.

В ходе следствия свою вину в совершении инкриминируемых деяний Гришин не признал. В отношении него следователем была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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