В Зауралье выбрали самые «культурные» учреждения

Публикации за 21.12.16

Библиотечная система Кургана и шадринский Центр русской народной культуры «Лад» признаны лучшими в своих категориях по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями культуры в 2016 году. Об этом сообщил начальник Управления культуры региона сегодня на заседании коллегии ведомства.

Как было отмечено, основными критериями при подведении итогов стали результаты анкетирования жителей Зауралья и оценка актуальности и доступности информации о деятельности учреждения на его официальном сайте. По итогам этой работы Общественным советом при Управлении культуры были даны рекомендации по созданию и обновлению сайтов библиотек, культурно-образовательных центров и так далее. Всего в этом году была проведена оценка качества услуг 104 учреждений

Также на заседании подвели итоги работы по исполнению перечня поручений и «майских указов» Президента РФ и поручений губернатора Курганской области. Как отметила заместитель начальника Управления культуры Наталья Речкалова, в 2016 году соблюдены условия по средней заработной плате работников учреждений культуры. В 2017 году планируется повысить средний размер оплаты труда с 13 тысяч 912 рублей до 18 тысяч 925 рублей, что составит 90% от средней по экономике региона.

«Мы подошли к итогу года с хорошими результатами. Успехов у нас достаточно много. У нас большой охват детей дополнительным образованием. Музеи увеличили число выставок. По охвату населения культурно-досуговыми учреждениями в процентном отношении мы на первом месте в Уральском федеральном округе. Образовательные учреждения Зауралья подготовили достаточно много лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных конкурсов. Прошло огромное число мероприятий, посвященных Году российского кино. Мы установили в Шадринске в кинотеатре «Октябрь» новую цифровую аппаратуру. Надеюсь, что в феврале следующего года мы запустим кинотеатры с такой же аппаратурой в Куртамыше и Каргаполье. В с. Митино Кетовского района открылся 3D зал. Это самый главный итог Года российского кино», – резюмировал начальник Управления культуры.

Курган, Марина Шашкова

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