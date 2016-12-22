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Курган

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Публикации за 22.12.16

В Кургане водитель экскаватора, раздавивший женщину, приговорен к году в колонии-поселении

В Кургане водитель экскаватора, раздавивший женщину, приговорен к году в колонии-поселении

В Кургане суд вынес обвинительный приговор водителю экскаватора, по вине которого погиб пешеход. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как было установлено в суде, в марте 2016 года мужчина, управляя экскаватором колесным ЭО-2621, проводил земляные работы по планировке грунта в районе домов № 120-122 по улице Правда в Кургане. Нарушив правила безопасности, он работал один, без обязательного присутствия на площадке руководителя и членов бригады. Не убедившись в отсутствии людей в опасной зоне, водитель начал движение задним ходом и допустил наезд на находившегося на проезжей части пешехода.

В результате женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью и скончалась в больнице скорой медицинской помощи.

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 22.12.16

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