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Курган

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Публикации за 23.12.16

В Зауралье у молодой девушки изъяли 28 свертков с героином

В Зауралье у молодой девушки изъяли 28 свертков с героином

В городе Шадринск полицейские изъяли у местной жительницы наркотическое средство в крупном размере. Наркотики девушка хранила у себя дома.

Обыск был проведен 7 декабря по месту жительства подозреваемой. В итоге полицейскими было обнаружено 28 свертков с веществом белого цвета, принадлежащих 22-летней ранее судимой за аналогичные преступления жительнице города. В результате экспертизы было установлено, что это вещество является героином массой 25,01 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Её причастность к первому уголовному делу устанавливается.

Курган, Марина Шашкова

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