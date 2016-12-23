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Курган

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Публикации за 23.12.16

Зауральцев призывают встречать новый год трезвыми / С начала года от отравлений алкоголем умерли 106 человек

Зауральцев призывают встречать новый год трезвыми С начала года от отравлений алкоголем умерли 106 человек

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курганской области выступили с обращением к зауральцам с просьбой встречать Новый год в трезвости. Они поясняют: в праздничные и предпраздничные дни увеличивается количество отравлений, связанных с употреблением алкогольной (в том числе вследствие употребления высоких доз) спиртосодержащей продукции.

Чтобы максимально обезопасить себя, если вы все-таки решили «расслабиться», специалисты советуют приобретать алкогольную продукцию только в санкционированных местах торговли. При покупке спиртного нужно внимательно читать этикету, обращать внимание на срок годности, при необходимости можно смело требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Если все же возникают какие-либо сомнения о качестве алкогольной продукции, советует отказаться от покупки.

Также в ведомстве напоминают, что продажа алкогольной продукции дистанционным способом, через Интернет и «с рук» запрещена действующим законодательством.

В прошлые новогодние праздники, к слову, отравлений алкоголем зарегистрировано не было. Однако в целом за 11 месяцев 2016 года алкогольсодержащей продукцией отравились 356 человек, летальных исходов – 106. От суррогатов алкоголя пострадали 32 человека, из них у шести отравления закончились смертью.

Курган, Марина Шашкова

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