В Кургане вандалы вновь изрезали банер с фотографиями ветеранов ВОВ

Публикации за 26.12.16

Баннер с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, расположенный в парке Победы, вновь изуродован вандалами. В сентябре прошлого года фото тех, кто отдал свои жизни ради спасения потомков, изрезала 15-летняя школьница. Сегодня полиция вновь ищет злоумышленников, покусившихся на память героев.

По данным портала газета45.ру, по данному факту организованна проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается сумма ущерба, причиненного действиями вандалов.

Добавим что баннер, испорченный вандалами, уже демонтировали.

Фото: газета45.ру

Курган, Марина Шашкова

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