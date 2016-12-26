NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 26.12.16

В Кургане вандалы вновь изрезали банер с фотографиями ветеранов ВОВ

В Кургане вандалы вновь изрезали банер с фотографиями ветеранов ВОВ

Баннер с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, расположенный в парке Победы, вновь изуродован вандалами. В сентябре прошлого года фото тех, кто отдал свои жизни ради спасения потомков, изрезала 15-летняя школьница. Сегодня полиция вновь ищет злоумышленников, покусившихся на память героев.

По данным портала газета45.ру, по данному факту организованна проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается сумма ущерба, причиненного действиями вандалов.

Добавим что баннер, испорченный вандалами, уже демонтировали.

Фото: газета45.ру

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.12.16

В Кургане пожилой мужчина отдал мошеннику более 600 тысяч рублей. / Главным «единоросом» Зауралья избран Евгений Кафеев. Сергей Лисовский занял место первого зама секретаря. / Зауральцев призывают встречать новый год трезвыми. С начала года от отравлений алкоголем умерли 106 человек.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter