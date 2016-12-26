Власти Зауралья запретили пить воду из радиоактивной реки

Публикации за 26.12.16

На территории Курганской области вводятся ограничения водопользования на реке Теча. Соответствующие ограничения утвердили сегодня, 26 декабря, на заседании правительства Курганской области, которое провел губернатор Алексей Кокорин.

В частности, согласно документу, воду из реки запрещается пить, использовать для хозяйственно-бытовых нужд, также нельзя орошать речной водой сельхоз угодья, сбрасывать или забирать воду из Течи, отдыхать на берегах реки, ловить и разводить рыбу, купаться в реке и поить домашних животных речной водой.

В пресс-службе главы региона пояснили, что на протяжении семи лет, с 1949 года по 1956 год, ПО «Маяк» сбрасывало в реку радиоактивные отходы – стронций-90, цезий-137. За этот период в Течу попало по разным оценкам от 2 до 7 миллионов Кюри активности. До сих пор река, включая её пойму, продолжает оставаться основным источником техногенного облучения. В Курганской области наиболее загрязнены воды в Катайском и Далматовском районах.

Добавим, что органы местного самоуправления обязаны информировать население в рамках своих полномочий. Ограничения, предусмотренные Постановлением правительства Курганской области, не нарушат прав граждан и организаций, подчеркивают в региональном кабмине.

Курган, Марина Шашкова

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