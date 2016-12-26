В Зауралье на 100% выполнен план по вводу жилья

Публикации за 26.12.16

В 2016 году план по вводу жилья в Курганской области выполнен на 100%. Уже построена 251 тысяча квадратных метров жилья, до конца года ожидается ввести в эксплуатацию еще порядка 30 тысяч кв.м. индивидуального жилья и многоквартирных домов. Такие данные озвучил и.о. директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков в ходе итоговой пресс-конференции ведомства.

Как отметил Ванюков, в регионе продолжает действовать программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках этапа 2015-2016 годов расселено 108 аварийных домов (770 квартир). На сегодняшний день все муниципальные контракты заключены, дома построены и сданы, ведется переселение граждан в новые квартиры. До 1 января 2017 года этап программы будет завершен.

По программам газификации в этом году построено семь газопроводов, в четырех из которых уже произведена подача газа. Среди самых значительных проектов инвестиционной программы – строительство Уксянской общеобразовательной школы в Далматовском районе, начато строительство школы в селе Нижнее Куртамышского района.

Рассказал Ванюков и о спортивном строительстве. Так, в 2016 году в Катайске отремонтированы легкоатлетический манеж, стадион и дворец спорта, которые используются для проведения сельских спортивных игр «Золотой колос», в Кургане проведен ремонт шахматного клуба «Ладья», в Щучье – спортивной школы. В областном центре завершается реконструкция стадиона «Центральный».

Также в ходе пресс-конференции были подведены предварительные итоги программы капитального ремонта многоквартирных домов. По данным пресс-службы главы Зауралья, уже начата реализация краткосрочного плана на 2017 год, в который вошли 360 домов. Ведутся работы по проектированию, а на 30 домах начались строительно-монтажные работы.

Курган, Марина Шашкова

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