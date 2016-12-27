В Зауралье увеличится размер выплат на содержание опекаемых детей

Публикации за 27.12.16

В Курганской области на 6,6% будет увеличен размер выплат на содержание детей, находящихся под опекой. Соответствующее решение принято на заседании правительства области 26 декабря.

В настоящее время, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, размер выплаты составляет 7223 рубля. Благодаря внесению изменений в Закон Курганской области «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в приемной семье» сумма вырастет до 7 тысяч 656 рублей.

Также на заседании было принято решение, дающее право детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. Они зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам. Также им выплачиваются государственная социальная стипендия и пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендиальной выплаты.

Отметим, что полное государственное обеспечение и государственная социальная стипендия сохраняется на время академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.12.16

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