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Курган

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Публикации за 27.12.16

В Курганской области на 35% увеличится зарплата работников культуры

В Курганской области на 35% увеличится зарплата работников культуры

В настоящее время заработная плата сотрудников учреждений культуры в Курганской области составляет 13979 рублей. А в следующем году она увеличится на 35%. Такие данные были озвучены накануне на заседании правительства региона.

Работа по увеличению зарплат работников культуры, отмечают в пресс-службе главы Зауралья, ведется в рамках исполнения Указов Президента России. Накануне было утверждено дополнительное соглашение, которое гарантирует поэтапный рост зарплаты. В итоге к 2018 году заработная плата работников учреждений культуры к 2018 году составит 100% от средней по региону. В общей сложности на эти цели из областного бюджета будут направлены 379,5 миллионов рублей.

Начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин добавил, что в 2017 году заработная плата работников культуры ориентировочно составит 18925 рублей.

Курган, Марина Шашкова

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