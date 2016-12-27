В Зауралье осудили продавца ядовитого алкоголя

Публикации за 27.12.16

Житель Макушинского района выплатит штраф в сумме 900 тысяч рублей за незаконное хранение и реализацию контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. 55-летний Жумагельде Ортамышев признан виновным в совершении нескольких преступлений.

Среди них – «незаконное хранение в целях сбыта ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами», «хранение в целях сбыта и продажа продукции без маркировки», «использование для маркировки продукции заведомо поддельных акцизных марок», «незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Как было доказано в суде, в апреле текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции по месту жительства осужденного была обнаружена и изъята крупная партия алкогольной и спиртосодержащей продукции, предназначаемой для продажи.. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, результаты экспертных исследований показали наличие в пяти 5-литровых пластиковых емкостях ядовитых веществ – синтетического этилового спирта, непригодного для производства алкогольной продукции. Также сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 6500 бутылок немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму свыше 1,8 млн. рублей. В результате преступных действий Ортамышева правообладателям товарных знаков – водка «Парламент», «Столичная», «Журавли», виски – «Джек Дэниэлс» был причинен ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Суд признал Ортамышева виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Изъятая из незаконного оборота алкогольная и спиртосодержащая продукция подлежит уничтожению. Кроме того, приговором суда удовлетворены гражданские иски потерпевших. Осужденный должен будет выплатить причиненный правообладателям товарных знаков ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.12.16

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