NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.12.16

Зауралец, избивавший несовершеннолетних детей, приговорен к тюремному сроку

Зауралец, избивавший несовершеннолетних детей, приговорен к тюремному сроку

В Притобольном районе местный житель приговорен 1,6 годам лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как было доказано в суде, житель села Плотниково в период с января по 12 апреля 2016 года, будучи отцом троих несовершеннолетних детей, применял жестокие методы воспитания сыновей. В частности, он наносил детям побои, оскорблял их, злоупотреблял спиртными напитками, материально не обеспечивал детей, заставлял их добывать для него сигареты, отбирал имеющиеся у них деньги, которые тратил на алкоголь.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.12.16

В Зауралье осудили продавца ядовитого алкоголя. / За неделю в Зауралье заболели ОРВИ более четырех тысяч человек. / В Курганской области на 35% увеличится зарплата работников культуры.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter