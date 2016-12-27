Зауралец, избивавший несовершеннолетних детей, приговорен к тюремному сроку

Публикации за 27.12.16

В Притобольном районе местный житель приговорен 1,6 годам лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как было доказано в суде, житель села Плотниково в период с января по 12 апреля 2016 года, будучи отцом троих несовершеннолетних детей, применял жестокие методы воспитания сыновей. В частности, он наносил детям побои, оскорблял их, злоупотреблял спиртными напитками, материально не обеспечивал детей, заставлял их добывать для него сигареты, отбирал имеющиеся у них деньги, которые тратил на алкоголь.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.12.16

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