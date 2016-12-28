Время корпоративов. Зауральские полицейские проведут операцию «Нетрезвый водитель»

Публикации за 28.12.16

В преддверии новогодних праздников полицейские Зауралья проверят водителей на трезвость. 29 и 30 декабря в регионе пройдет оперативно-профилактическая операция «Нетрезвый водитель».

По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, в этот период будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы, также в мероприятии задействуют и другие подразделения Управления МВД. Эта профилактическая мера направлена на снижение дорожного травматизма, поскольку большинство ДТП происходит из-за низкой дисциплины водителей, добавляет источник.

Сотрудники Госавтоинспекции просят с пониманием отнестись к проведению мероприятия и призывают всех жителей области не оставаться равнодушными к проблеме вождения в нетрезвом виде.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.12.16

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