В Нефтеюганском районе КамАЗ раздавил две легковушки / Пострадали пять человек

Публикации за 19.12.16

Вечером 16 декабря в Нефтеюганском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 20:00 на 730 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово».

Полицейские установили, что 37-летний водитель автомобиля КамАЗ выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 42-летнего водителя, а затем с автомобилем «ВАЗ-2114», за рулем которого был 40-летний водитель.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя легковушек, а также пассажиры «четырнадцатой» 1977, 1978 и 1982 годов рождения.

Всего за пятницу и минувшие выходные на территории Югры было зафиксировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 24 получили различные травмы.

Нефтеюганский район, Иван Гридин

Нефтеюганский район. Другие новости 19.12.16

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