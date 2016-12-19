Суд Сургута отправил за решетку на 14 лет человека из Кемерово

Публикации за 19.12.16

Городской суд Сургута вынес приговор жителю Кемерово. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый занимался распространением синтетических наркотических средств на территории Сургута. В августе 2015 года в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий наркосбытчик был задержан. Из незаконного оборота изъято более 1 килограмма наркотиков, которые он хранил при себе и на съёмной квартире.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 19.12.16

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