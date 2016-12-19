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Югра

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Публикации за 19.12.16

Суд Сургута отправил за решетку на 14 лет человека из Кемерово

Суд Сургута отправил за решетку на 14 лет человека из Кемерово

Городской суд Сургута вынес приговор жителю Кемерово. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый занимался распространением синтетических наркотических средств на территории Сургута. В августе 2015 года в результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий наркосбытчик был задержан. Из незаконного оборота изъято более 1 килограмма наркотиков, которые он хранил при себе и на съёмной квартире.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 19.12.16

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